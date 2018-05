En el Pincha sigue la búsqueda del técnico, con más dudas que certezas

| Publicado en Edición Impresa

En Estudiantes siguen buscando técnico y no asoman candidatos firmes en el horizonte. Es verdad que no hay apuro porque la Superliga 2018/19 arranca el primer fin de semana de agosto, pero sí una expectativa concreta.

En la jornada de ayer se concretó la llegada de Nelson Vivas al cuerpo técnico de Diego Simeone en el Atlético Madrid. Si bien no estaba en la órbita albirroja, no eran pocos los dirigentes que lo querían de regreso. Pues no podrá ser.

Tampoco podrá ser Eduardo Domínguez, quien tiene todo arreglado de palabra para seguir una temporada más en Colón de Santa Fe.

Del mismo modo ocurre con el español Beñat San José, quien descartó la semana pasada toda posibilidad de dirigir en Argentina ya que se encuentra muy a gusto en la Universidad Católica de Chile.

Pellegrino, ¿candidato?

Mientras tanto la secretaría técnica sigue confiando en la llegada de Mauricio Pellegrino, a quien en una reunión le contaron las condiciones de trabajo que le esperan y lo que está dispuesto a ofrecer el Club. El DT, de gran paso hace unos años atrás, se fue muy contento.

Pero en las últimas horas el Leganés avanzó fuerte y la oferta realizada parece ser imposible de rechazar. Por las dudas, también lo quieren en la Universidad de Chile y Talleres de Córdoba.

Desde el entorno del jugador le contaron a este medio que se tomará unos días para responder a cada uno de los ofrecimientos. Concretamente el principal es el del club español.

En este contexto, hoy por hoy las acciones de Leandro Benítez siguen en aumento al punto de que hasta los propios Agustín Alayes y Juan Sebastián Verón lo tienen como principal candidato. Si Estudiantes no consiguiese la clasificación a los octavos de la Libertadores es muy probable que siga él. Ahora bien, también se analiza esa posibilidad en el caso que el equipo se clasifique a la siguiente ronda.

Se acaba el semestre y todavía no hay un candidato firme. El sucesor de Lucas Bernardi se cocina a fuego lento y recién después del partido de la Copa habrá novedades. Tal vez mucho más adelante.