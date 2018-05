Una generación llena de desafíos

| Publicado en Edición Impresa

Eduardo Tucci

deportes@eldia.com

La lista ya está. Sampaoli le puso nombre y apellido al plantel que afrontará con la celeste y blanca la máxima cita del fútbol mundial. Para una generación de futbolistas que marcaron una época en la Selección se viene la competencia más esperada, aunque esta vez cargada de desafíos especiales. Un grupo muy discutido, eje de todas las polémicas, con muchos integrantes que la rompen en sus clubes pero trastabillan a la hora de ponerse la celeste y blanca se apresta a varios retos que incluyen una deuda pendiente que el pueblo futbolero tiene marcado a fuego: 25 años sin vueltas olímpicas.

Los archivos muestran, como se advierte en una investigación periodística conocida en los últimos días, que Zabaleta, Tevez, Maxi Rodríguez y el Pocho Lavezzi ya no están, que Fernando Gago no pudo recuperarse a tiempo y que Demichelis colgó los botines. Muchos de sus compañeros de ruta irán a Rusia con la consigna de cambiar el rumbo de una vez por todas: “Es ahora o nunca porque no hay otro más. Hay que pensar en este Mundial que será el último e intentar aprovecharlo a lo máximo” graficó días atrás Lionel Messi.

una dura misión

Pavada de misión la que afrontan la Pulga y el resto. Desde la Copa América disputada en 1993 en Ecuador que el equipo nacional no grita campeón. Y de ese entonces hacia aquí recibió siete cachetazos en instancias decisivas: 1995, 2004, 2005, 2007, 2014, 2015 y 2016. Demasiadas frustraciones, abundantes cuentas pendientes para la Selección Nacional.

Pero, además, muchos de estos jugadores, que de a poco están empezando a preparase a las órdenes de Jorge Sampaoli de cara a la codiciada Copa del Mundo, buscarán otros retos que incluyen quebrar rachas y establecer algún récord nuevo en su despedida de la Selección. Mascherano, por ejemplo, intentará superar la marca de Javier Zanetti que disputó 145 partidos entre 1994 y 2001 en el equipo mayor. El “jefecito” suma 142 y puede soplarle el récord de presencias históricas al “Pupi”. Pero hay más: Messi se subirá a la cima, en lo que a participación en mundiales se refiere, ya que afrontará la cuarta Copa del Mundo (antes fue convocado en 2006, 2010 y 2014— igualando a Maradona que participó en esa misma cantidad de mundiales entre España 1982 y Estados Unidos 1994.

pueden quebrar un récord de diego maradona

El mismo trabajo conocido por estas horas permitió establecer que otro récord de Diego estará en jaque. Es el que tiene que ver con las presencias en partidos mundialistas. El ex capitán jugó 21 partidos y están en condiciones de superarlo Mascherano (tiene actualmente 16 participaciones) y el propio Messi que lo hizo en 15 oportunidades. En el caso de la Pulga para sobrepasar a Maradona debería tomar parte en los siete partidos que integran la agenda mundialista. O sea deberá llegar a la final.

También estará en juego la marca de Gabriel Batistuta como máximo artillero con 10 gritos: Messi e Higuaín, por ejemplo, tienen cinco cada uno y pueden llegar a quedarse con un título que el Bati viene ostentando hace bastante tiempo. Chiquito Romero, a quien con la aparición de Franco Armani en el arco de River se le acabó la paz, está a un solo partido de igualar a Ubaldo Fillol quien, entre 1974 y 1982, defendió en 13 oportunidades el arco argentino.

“Nos tenemos que ir todos si nos va mal”, tiró Messi hablando del Mundial. El desafío está abierto y en un mismo torneo, por lo que puede advertirse, hay varias marcas históricas en juego.

Aunque hay una meta dominante: poder dar la vuelta olímpica después de un cuarto de siglo de frustraciones.

Eduardo Tucci

deportes@eldia.com