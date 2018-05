Denuncian que los taxistas de la Ciudad padecen hasta ocho asaltos cada noche

Según referentes del sector, no hacen la denuncia para no perder horas de trabajo. El domingo apuñalaron a un chofer en Villa Elvira

| Publicado en Edición Impresa

El domingo, la jornada terminó a las 21.55 para un taxista. Un robo y una puñalada en una esquina de Villa Elvira lo enviaron al hospital. El episodio apuró un nuevo reclamo por el refuerzo de las medidas de seguridad ante autoridades de la Policía, con un diagnóstico que indica el tono del alerta para el sector: cada noche en la Ciudad se registran hasta 8 asaltos en promedio, según expresaron dirigentes de entidades que nuclean a propietarios de autos, choferes y empresas de radiollamadas.

“Tenemos de a cuatro, seis y hasta ocho robos cada noche. La situación se complicó últimamente y los taxistas a veces no quieren hacer la denuncia porque el tiempo que pierden en la comisaría con esos papeles o con el auto retenido para pericias los desfavorece más que los 500 o 600 pesos de recaudación que se llevan los ladrones”, dijo Ricardo Saavedra, titular de Radio Taxi y ex dirigente de la asociación de propietarios de vehículos APT.

El titular del Sindicato de Conductores de Taxis, Juan Carlos Berón, coincidió con ese diagnóstico. “Robos hay todos los días”, dijo y añadió que “si no lo lastimaron o no le rompieron el auto el chofer se comunica con el propietario y sigue trabajando. A veces lo decide y a aveces se lo piden”. El dirigente señaló que en el encuentro -en la sede del gremio que conduce- los policías los alentaron a hacer las denuncias. “Nos dijeron que la Policía está para trabajar y no para hacer estadísticas. También se planteó la idea de pulir la situación de las denuncias, de manera que no queden los autos retenidos en forma innecesaria por pericias”, dijo.

A la delegación de jefes policiales la encabezaron el titular de la Departamental, Javier Martínez; y el jefe del Comando de Patrullas, José Luis Paniagua. Según repasó Berón tras la cita, acordaron “trabajar para el diseño de operativos conjuntos de seguridad. Por otra parte, acordamos que en las radios (estaciones que trasmiten pedidos telefónicos de los usuarios) haya un policía las 24 horas”. Esta situación es crucial para Saavedra: “Este sistema se creó hace 25 años, cuando funcionaba una radio en la denominada banda ciudadana y se atendía en la unidad regional de Policía. Luego, se decidió mandar agentes de distintas dependencias a las compañías de radio. De ese modo, se transmitía cualquier emergencia de los taxis o las que veían en su trabajo. Eso se perdió en los últimos meses. Las comisarías dicen que no tienen personal para cubrir, todos los días, la banda horaria de la noche (de las 20 a las 8)”, lamentó Saavedra. Ahora, los taxistas se llevaron la promesa de que habrá un policía en cada compañía de radio. “Esto es muy importante porque hay 2.131 taxis en la calle. Si se compara con los sesenta y pico de patrulleros podrá verse que las situaciones de emergencia que pueden padecer los taxistas y que ven en la calle y se comunican desde las empresas de radio, serán un buen aporte”, indicó Berón.

El Sindicato insistió ante los jefes policiales con el proyecto de instalación, en los coches, de cámaras de seguridad que estén conectadas al sistema de monitoreo público de la Municipalidad. “Tenemos firmado un compromiso con la Municipalidad para avanzar con las cámaras y con la identificación de los autos que las tienen, lo que sería un elemento de disuasión para los ladrones”, indicó el dirigente.

La reunión fue solicitada por los el Sindicato, APT y las empresas que reciben llamados (APT Radio, Code Taxi, Tele Taxi y Radio Taxi) tras el ataque a un chofer en 5 y 90, el domingo. Había subido un pasajero en 7 y 58. Durante un robo recibió una puñalada en una pierna. La herida requirió atención en el Hospital San Martín pero la víctima está fuera de peligro, con dos puntos de sutura. Aunque aún no volvió al trabajo, según se informó ayer desde Radio Taxi.