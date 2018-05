Mientras inscriben para ir a un predio, se expande la venta ambulante en el Centro

Ya hay 400 vendedores anotados para trasladarse a un espacio que está preparando la Comuna, pero no para de crecer la oferta ilegal en la avenida 7 y en las calles 8 y 12. Bronca de los comerciantes afectados

El imparable avance de la venta ambulante, sin precedentes en la historia platense, sigue colonizando espacios y reconquista los que parecían perdidos tras los “mega-operativos” municipales de diciembre pasado. Las veredas de los principales ejes comerciales, la plaza San Martín, el parque Saavedra y muchos lugares más albergan actualmente centenares de manifestaciones del comercio informal, y en este contexto, mientras asegura que se están intensificando los operativos de fiscalización, la Comuna se apronta a revelar detalles de su estrategia para reubicar a los manteros: un predio ferial situado en Los Hornos.

Hace poco más de una semana, el domingo 20 de mayo, agentes de Control Ciudadano local y fuerzas policiales impidieron la instalación de uno de los varios grupos de vendedores que han hecho del parque Saavedra su escaparate habitual. La acción, destinada a “liberar el espacio público”, provocó roces, insultos y polémica.

Días después, los desalojados se movilizaron hasta la puerta del palacio municipal. “Necesitamos trabajar, nuestros hijos tienen que comer” sostuvieron: “No somos revendedores, sino feria americana, y con lo que sacamos a la ropa usada compramos los pañales, el alimento diario... En el parque somos una gran familia y no sabemos por qué hacen distinciones”.

Concretamente, hay al menos tres grupos de feriantes en el parque, con diferentes características; y en cierta forma replican el ecosistema de venta en la vía pública que se observa en todo el partido de La Plata. En este sentido, los “artesanales” y “manualistas” ocupan algo parecido al vértice de la pirámide: regulados por ordenanza y con mayor grado de formalización, se despliegan por las calles 12, 68 y 14 en torno al sector cercado del espacio verde. Su situación es, con matices, asimilable con la de quienes exponen y venden en plazas Azcuénaga e Italia -la pionera “feria hippie”-

Existe un segundo grupo, más o menos tolerado pero cuyo grado de fiscalización es poco claro, que incluye a los manteros “reconvertidos” o en proceso; por ejemplo, los de plaza Valentín y Adolfo Alsina, que tras ser echados de 1 y 38 recalaron en el parque Saavedra, algo que no entusiasmó para nada a los vecinos.

En este grupo también pueden incluirse aquellos que no tienen puestos fijos en ninguna feria, pero esporádicamente participan en las fiestas municipales, sean temáticas -cerveza, alcaucil, pan dulce- o por el aniversario de alguna localidad.

El tercer conjunto es el de los manteros, aunque muchos cuenten con otro tipo de exhibidores de su mercadería; no cuentan con ninguna clase de autorización tácita ni explícita, se desplazan permanentemente en busca de la clientela, y suelen ser punta de lanza en lugares nuevos. Es el caso de los senegaleses en el microcentro y calle 12, de quienes toman periódicamente parte de la plaza San Martín, y de los que se ubican en el interior del parque Saavedra, entre otros.

La renovación y la expansión de estos últimos son explosivas, y la mercadería que venden por estos días es la de siempre, pero con un toque estacional: ropa de abrigo (pantuflas, bufandas, guantes, joggings), bijouterie, películas en DVD, frutas, verduras y comida al paso, paraguas, golosinas, marroquinería pequeña, accesorios para telefonía celular.

RECONVERTIRSE O NADA

“La alternativa para los feriantes informales es únicamente la reconversión laboral” aclaran en el municipio: “la vía pública está regulada por diferentes normas que no permiten obstruirla ni utilizarla como espacio para la comercialización, como es el caso de los artículos 129, 132 y 133 de la ordenanza 6147/85; en cada procedimiento que llevan adelante los inspectores, de manera pacífica y en primera instancia dialogando, se busca que los manteros o vendedores opten por cumplir la ley, y si lo desean, anotarse en el registro oficial que se está llevando adelante”.

En ese sentido, desde la Comuna se afirma que “seguiremos dando continuidad a los operativos, tanto en el centro de la ciudad como en los alrededores del Parque Saavedra”. Según se adelantó, ya son más de 400 los ambulantes inscriptos en el padrón que definirá las plazas en el paseo de compras cuya apertura es “inminente”.

Los funcionarios subrayan que “entendemos que la venta ambulante es fuente de trabajo para familias platenses, y por eso se está ofreciendo a los protagonistas que se registren, si así lo eligen, y se les brindará un predio con condiciones edilicias y sanitarias adecuadas, para incluirlos en el sistema formal; así recibirán los beneficios correspondientes y aportarán en la medida de sus posibilidades mediante el monotributo social, por ejemplo”.

El predio ferial, situado en Los Hornos, es la gran apuesta municipal para intentar torcerle el brazo a la venta ambulante clandestina en las calles platenses y “jerarquizar” su trabajo. Cuenta con dos sectores de venta, uno cerrado -de sesenta metros de longitud por 40 de anchura- y otro al aire libre, donde ya fueron colocados los boxes que alojarán a los vendedores. Además, se instalaron 20 baños y se creó una oficina administrativa.

Estás áreas descubiertas contaran con un alambrado perimetral, estacionamiento para los visitantes, una plaza de juegos y un patio de comidas. En principio, habría unos 400 stands al aire libre y unos 90 boxes en el sector techado.

Un ramal de colectivos específicamente diagramado uniría el microcentro con esta suerte de “mall” -cuyo lanzamiento se caracteriza como “muy cercano”-, que coexistirá y competirá en términos similares con la feria de 96 y 118, creada hace veinte años, precisamente, para descomprimir una escalada de tensión entre un grupo de vendedores callejeros y el municipio.

EStrategia bajo la lupa

Con todo, y aunque desde ambos sectores no se le abre cierto crédito, la estrategia comunal no termina por conformar a puesteros ni a comerciantes legales; los primeros creen que tomará tiempo acostumbrar a los clientes a ir hasta un predio en la periferia, y advierten que no pueden esperar porque viven “al día”. Los segundos, porque la magnitud de la venta ambulante es tal, que el porcentaje de manteros a reubicar es menor al 20 por ciento: en noviembre pasado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), puso a la Ciudad en el sexto lugar del ranking de oferta informal en el país, con más de 2.800 puestos.

“En las galerías que dan a calle 8, uno de cada cinco negocios cerró en los últimos meses, otros resisten con lo último que les queda, y otros tuvieron que cambiar de rubro a las apuradas; ésa esa una prueba concreta del impacto de la venta ambulante sobre la legalidad” ejemplifica Guillermo Salvioli, dueño de tres locales de ropa y presidente del Centro Comercial de Calle 8 y Adyacencias.

El experimentado comerciante va más allá, y arremete contra otras modalidades “flexibles” de oferta de mercadería. “Los llamados ‘showrooms’ son una farsa para vender más barato y sin costos fijos, y son ilegales, como lo son el vendedor ambulante, las ferias de los cafés y las de las plazas. No hay absolutamente ningún control, y los más perjudicados siempre somos los que tenemos todo en regla y somos generadores de trabajo en blanco”.

Desde la secretaría de Convivencia y Control Ciudadano se aclara que las ofertas de legitimación para los ambulantes serán complementadas por la continuidad de las acciones punitivas que se vienen desarrollando. “Los operativos de control continúan cotidianamente, en los sitios en que se concentra la mayor cantidad de oferta ilegal” aseguraron desde la dependencia de 20 y 50: “por ejemplo las calles 7, 8 y 9 de avenida 44 hasta 54; la calle 12 desde 54 a 64, y la diagonal 80 desde 115 a 6”. Según precisaron desde la Dirección General de inspecciones, “en las últimas dos semanas se decomisaron unos 40 puestos”.

De acuerdo con lo que marca la ordenanza 8209, de 1993, desde el 1 de enero de 1994 está prohibida en el partido de La Plata la venta en la vía pública.

Operativos Seis meses pasaron desde que la Comuna lanzó operativos de "tolerancia cero" contra la venta ilegal en las calles platenses. Desde entonces, el clima de tensión no cesó, a pesar de la apertura de instancias de negociación y planes de reconversión laboral.

2.850 Puestos Un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a fines del año pasado destacó que se contabilizaban en la Ciudad unos 2.850 puestos informales, entre manteros y puestos en ferias del tipo "saladitas". La misma entidad dio cuenta de que el crecimiento interanual de la venta ambulante en la Región alcanzó el 66% en el período 2016-2017.

2.400 Millones Es en pesos, la cifra que mueve el comercio ilegal en La Plata, según los últimos datos de la CAME, que ubican a la Ciudad en el sexto lugar en el ranking de las localidades con más venta ambulante en el país.