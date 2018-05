Desvalijaron tres departamentos en un edificio de 16 y 42

Se presume que fue entre la mañana y el mediodía de ayer, en el séptimo piso, aprovechando que los dueños no estaban

Otra vez un edificio del barrio La Loma fue escenario de un escruche múltiple, modalidad que viene repitiéndose en las últimas semanas con regular frecuencia.

Esta vez los damnificados fueron el propietario y dos inquilinos que viven, respectivamente, en los tres departamentos que tiene el séptimo de una torre de ocho pisos ubicada en 16 entre 42 y 43.

Precisamente, el dueño del 7º B, Fabián Salomone (34) fue quien descubrió el ataque contra su vivienda y las dos restantes del mismo piso.

“Fue cuando volví a las 4 y media de la tarde de mi trabajo y no lo podía creer. Enseguida llamé a la Policía y no entré en mi departamento hasta que vinieron y comprobado que habían robado también en otros dos”, dijo a este diario poco después de encontrarse con la triste novedad.

Detalló que los ladrones le robaron tres computadoras y una consola. “Dinero no -aclaró- porque no había dejado. Pero además me dañaron un piano”.

Fabián aseguró saber que “a la chica que alquila en el 7º A le robaron una computadora, tarjetas y estaba viendo si le faltaban más cosas. Y al contador del 7º C no sabemos, porque todavía no llegó”.

Se trató del primer robo en el edificio desde que fue inaugurado en 2015. Se ignora cómo se colaron en la torre. Sí está claro que barretearon y destrozaron las tres puertas.