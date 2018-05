Banfield quiere festejar ante Chacarita

| Publicado en Edición Impresa

Banfield, de irregular campaña y ya sin chances de clasificar a una copa continental, intentará hoy cerrar con una sonrisa su último partido como local ante Chacarita, que perdió la categoría hace tres jornadas. El encuentro de la 26ta. y penúltima fecha de la Superliga se disputará en el estadio Florencio Sola desde las 19, con el arbitraje de Darío Herrera y televisación de TNT y TNT Sports.

Banfield suma 31 puntos, merced a ocho victorias, siete empates y diez derrotas, mientras que Chacarita, con 18 puntos, ya descendió a la Primera B Nacional.

El “Taladro”, que en la segunda parte de la Superliga tuvo que sobreponerse a la ausencia de su entrenador, Julio Falcioni, por problemas de salud, buscará despedirse de su gente de la mejor manera y ya pensando en armar un equipo competitivo y con aspiraciones de cara a la próxima temporada. Omar Piccoli, ayudante de campo de Falcioni, aún no confirmó el once inicial, pero Jesús Dátolo, quien sufrió una distensión en el isquiotibial y esguince del tobillo derechos en la derrota 0-1 de la fecha pasada ante Vélez, le dejaría su lugar al juvenil Carranza.

Por su parte, Sebastián Pena, entrenador del elenco de San Martín, no presentará cambios y mantendrá en cancha a los mismos once jugadores que vienen de perder con Temperley (1-2), en virtud de que no hay suspendidos ni lesionados.