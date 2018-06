De tanto esperar que tapen un bache de Tolosa, la rama se quedó sin hojas

Otro reclamo de calles rotas llegó al WhatsApp de EL DIA. En este caso con una particularidad: hace unos días un vecino envió una foto donde señalizaba un pozo con una rama llena de hojas verdes y hoy volvió a tomar la misma foto, pero con la misma rama pelada, dando cuenta de que aún sigue sin arreglo.

La queja llega desde Tolosa, más precisamente por una tapa de boca de tormenta en la esquina de 512 y 8 que se está desmoronando. Según el propio frentista, "aún está en la misma situación o peor".

En el mismo barrio, exactamente en 513 entre 8 y 9, también reclaman que "el 25 de Mayo podamos un árbol en casa y al día de hoy no retiraron las ramas". Si bien el lector que se comunicó con eldia.com sostuvo que en la delegación "me atendieron muy bien", le dijeron "no tienen camiones ya que los mismos hace más de 3 meses que están estacionados en la puerta de la delegación de Ringuelet, en 7 y 511".