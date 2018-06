La desesperada denuncia de una alumna de 11 años por supuesto caso de bullying en la Escuela 14

Asegura que es insultada y maltratada y sufrió un ataque de pánico. Las autoridades educativas sostienen que ya intervienen en el caso

“Llega un momento en el que me cansa que todo el día me estén diciendo gorda y me insulten; si me defiendo, la maestra me reta a mi”, cuenta M, la nena de 11 años que concurre a sexto “D” de la Escuela N° 14 “20 de Junio” - 96 esquina 126 -. El miércoles pasado la alumna tuvo que ser retirada del colegio tras sufrir un ataque de pánico y su familia dialogó ayer con EL DIA para denunciar que la nena es víctima de bullying y que las autoridades escolares no intervienen para que frenar los hostigamientos.

Por su parte, autoridades de la Jefatura Regional dijeron que se trata de una situación “compleja” para la cual ya se tomaron medidas que se profundizarán con el correr de la semana con reuniones con todos los implicados y una batería de herramientas para encontrar una solución para que la alumna “esté en la escuela, aprendiendo y feliz”. Y remarcaron: “No son acciones improvisadas, hay un protocolo de intervención”.

Con gran locuacidad, M dice que va a esa escuela desde el jardín y que los problemas arrancaron en cuarto, cuando un grupo de varones comenzó a insultarla y a hacer todo tipo de alusiones a su peso. En quinto grado recuerda que un compañero la tomó con fuerza del cuello.

“A la salida de la escuela las compañeras me contaron lo que había pasado, pero cuando pedí explicaciones ni la maestra, ni la directora sabían nada; entonces pedí que la cambien de grado y pasó al “D”. La directora me dijo que si quería me firmaba el pase a otra escuela”, cuenta Verónica, la madre de M.

Elsa Díaz, la abuela, no entiende qué es lo que pasó en el establecimiento donde estudiaron sus cinco hijos, una escuela de barrio en la que prevaleció el orden. Ahora está alarmada por todo lo que le cuenta su nieta.

“Este año, al mes de empezar las clases ya dejaron a los alumnos después de hora por mal comportamiento, dijeron que iban a llamar a todos los padres, pero con la única que hablaron fue con Verónica”, afirma la mujer y agrega que, en un contexto donde se producen actos de indisciplina, de lo único que se habla es del comportamiento de su nieta.

“La nena está mal, la vemos triste, sufre una guerra de insultos, los varones la empujan, le dicen gorda de ..., el clima que se vive no es el adecuado y no vemos que en la escuela se haga nada para arreglar la situación”, apunta la abuela.

Cuando se habla de mal clima, además de los empujones e insultos, hay otras situaciones que M dice no estar dispuesta a dejar pasar. “El otro día le tocaron el c... a una amiga y yo salí en su defensa; un varón me pegó una cachetada y yo se la devolví, pero muchas veces a la única que hace callar la maestra es a mi”, afirma la nena.

La familia dice estar convencida de que a las autoridades escolares el problema de la disciplina se les fue de control, e incluso cuentan que una nena de otro grado habría ingresado a clases con un cuchillo y nunca se ofreció explicación.

No obstante reconocieron que en el plano pedagógico a “M” las docentes le dan un cuadernillo con los deberes para reforzar las áreas en las que presenta complicaciones.

El último incidente que puso a la nena al borde del llanto se desencadenó por una silla rota, cuando un nene le dijo que seguramente la habría roto ella por ser la de nalgas mas grandes. Previamente habían hablado de los buzos de egresados y tanto a ella como a otro nene, los habrían discriminado por su peso. “Ustedes necesitan triple XL”, escuchó M.

“En ese momento comencé a sentirme sin aire, sentí un fuerte dolor en el pecho y lo único que escuchaba era ‘se está muriendo la gorda’”, recuerda la nena. Su madre la llevó luego al Hospital Larraín donde le diagnosticaron que había sufrido un ataque de pánico.

“Ya se interviene”

Ante esta denuncia, autoridades de la Jefatura Regional dijeron que “siempre que una alumna está sintiendo situaciones de hostigamiento” se trata de un caso “grave y complejo” por lo que, “la escuela ya se anticipó con distintas acciones que se están llevando a cabo” para contener a la chica y buscar una solución. “No son improvisadas, hay un protocolo de intervención”, remarcaron. Y, según adelantaron, en las próximas horas se realizarán reuniones de las que esperan que participen “todos los actores”.

Señalaron a su vez “el equipo de intervención escolar está preparado profesionalmente para tratar todo lo relacionado con lo vincular”, y reconocieron que un tema que preocupa es “el hecho de que trabajar dentro de la escuela a veces no es suficiente, porque los hostigamientos pueden seguir por las redes sociales”. Ante un caso de bullying “lo mejor que nos puede pasar es que estén los padres contándonos aquello que escapa a la escuela, por ejemplo lo que ocurre en una red social”. Ahora, con una “batería de herramientas de intervención”, buscarán mejorar la “circulación de la palabra” en el grupo completo.