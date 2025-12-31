Pintado en la mira y Weigandt a la espera

Gimnasia comenzó a moverse en el mercado de pases para reforzar el plantel, teniendo en cuenta el nuevo objetivo del cuerpo técnico. Además de la posibilidad de que una de las piezas claves del equipo abandone el Club, debido al interés de un coloso del fútbol sudamericano.

El Lobo se encuentra en medio de un proceso de reajuste del plantel, donde varios futbolistas no renovarán contrato, en tanto que otros se irán antes de lo planeado, sabiendo la poca continuidad garantizada. Pero a su vez, hay otro caso que es el de Juan de Dios Pintado, que despertó el interés de Nacional de Uruguay. Considerando esto, la comisión directiva baraja diferentes posibilidades si se concreta la salida del oriental. Entre ellas aparece el nombre de un viejo conocido: Marcelo Weigandt, quien regresó a Boca de su préstamo por el Inter Miami.

En diálogo con el Equipo Deportivo de FM La Redonda 100.3, el flamante director deportivo de Gimnasia, Germán Brunati dejó en claro que no hay avances, y que “la posible llegada del Chelo depende de la posible salida de Pintado”.

Con relación al futuro del uruguayo, quien tiene contrato con la Institución mens sana hasta finales del próximo año, el dirigente confirmó que hubo un sondeo, pero no avances por el marcador de punta derecho. Por su parte, desde el entorno del futbolista sostienen que es cierto el interés de Nacional por el lateral y que “están hablando”.

Lo que queda claro, es que el Bolso pretende a Pintado, pero el Lobo no se va a desprender del jugador así como si nada. cabe recordar que el 60% de la ficha pertenece al conjunto platense. Mientras que Juventud de Las Piedras es dueño del porcentaje restante del pase.

De este modo, de concretarse la salida del uruguayo, Gimnasia tiene entre las opciones ir a la carga por Marcelo Weigandt. En este sentido, Brunati declaró: “Hoy el puesto está cubierto, pero si se da lo de Pintado, a partir de ahí veremos como continuar. Pero estamos preparados para cualquier situación, el fútbol es muy dinámico y por eso hay que estarlo”.

A su vez, intentado esquivar la pregunta sostuvo que “hay otras opciones, pero que eso se analizará con el entrenador Fernando Zaniratto para saber que tipo de características busca a la hora de reforzar el plantel”.

Al mismo tiempo, dijo que no hablaron con el DT sobre el Chelo, pero que es un jugador muy identificado con los hinchas.

De esta forma, a dos días del inicio de la pretemporada en Estancia Chica, Gimnasia empieza a tener acción en el mercado de pases. Aunque un movimiento depende del otro, es decir, que para que se concrete la vuelta del oriundo de Avellaneda, se tiene que dar la salida del uruguayo.