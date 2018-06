Cepeda cayó en Villa Elvira, pero no por el robo en la juguetería sino por resistencia

Días después de que subió a YouTube un video para decir que nada tuvo que ver con el violento asalto, fue detenido por golpear a un policía

Pablo Alejandro Cepeda, el ex convicto de 43 años que fue imputado como supuesto integrante de la banda que encañonó a un bebé para asaltar una juguetería del Centro, fue detenido en las últimas horas, aunque no por ese delito sino por “resistencia a la autoridad”, dijeron fuentes oficiales. Es que en la causa más grave está pendiente un planteo de eximición de prisión que aún no resolvió la Cámara de Apelaciones, informaron fuentes judiciales.

El procedimiento que devolvió a Cepeda a un calabozo se concretó antenoche en 80 entre 6 y 7, después de que alguien llamó al 911 para denunciar que en ese lugar había “una persona armada”, según el reporte oficial. Al llegar se encontraron con Cepeda, quien “se volvió hostil a la identificación y golpeó a uno de los efectivos”, por lo que fue “reducido de manera inmediata”. Explicaron las mismas fuentes que “al cursar los datos se detectó que el sujeto tenía un pedido de captura activa por el delito de robo doblemente calificado en poblado y en banda”, a pedido de la UFI 6 y el juzgado de Garantías 4.

Es en el marco de esta causa que el juez Juan Pablo Masi denegó el pedido de eximición de prisión de Cepeda, planteo que pasó a la Cámara tras la apelación de la defensa y dejó en suspenso la captura hasta que esa instancia resuelva.

Dicho de otro modo, el hombre quedó aprehendido por la “resistencia”, pero como es un delito excarcelable podría quedar libre en las próximas horas, admitieron distintas fuentes. Eso lo determinará el fiscal en turno Hugo Tesón.

Pablo Cepeda (43) es uno de los tres acusados del brutal asalto ocurrido el 2 de mayo pasado en la juguetería El Castillo, de 7 entre 48 y 49, donde llegaron a encañonar a un bebé para robar unos 100 mil pesos. Los otros dos imputados, de 21 y 27 años, están detenidos: uno gozaba de arresto domiciliario y el otro de libertad asistida, ambos después de purgar condena por homicidios que cometieron siendo menores.

Cepeda fue noticia días atrás después de que subió a YouTube un video que filmó con su celular, dirigido al fiscal Marcelo Romero. Sin dejar de peinarse, mirarse en el espejo retrovisor y acomodar su pañuelito de seda anudado al cuello, Cepeda repite que es “totalmente inocente” de aquel asalto y explica que recurrió a las redes “para que la verdad salga a la luz”.

Este hombre estuvo detenido por el triple crimen de los policías en la Planta Transmisora, ocurrido en 2007, y en 2010 quedó desvinculado definitivamente de esa causa. En junio de 2011 lo detuvieron por el asalto a una inmobiliaria, salió, y el 7 de noviembre de 2013 cayó de nuevo en Barrio Aeropuerto, luego de robar en una casa y atacar a culatazos a un vecino. Purgó condena por “hurto simple, amenazas, empleo de arma y lesiones” en la Unidad 45, hasta que el 19 de septiembre pasado el juzgado obtuvo la libertad asistida.

Por el asalto en El Castillo están presos otros dos jóvenes con graves antecedentes