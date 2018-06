El dolor más grande: falleció la hija mayor de una de las Trillizas de Oro

Geñi Laprida, primogénita de María Eugenia Fernández Rousse, murió ayer a los 34 años, tras batallar contra el cáncer. Tenía dos hijos de 11 y 5

María Eugenia Laprida, hija mayor de la Trilliza de Oro María Eugenia Fernández Rousse, falleció ayer, a los 34 años, víctima de cáncer.

Geñi, como era conocida en el seno familiar, estaba casada con el arquitecto César Bustos, y era madre de dos niños, César (11) y Cala (5).

Según trascendió ayer, hace tres años le habían diagnosticado cáncer de mama, por el que fue operada y recibió tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, meses atrás, le habrían detectado metástasis cerebral y eso habría derivado en su muerte.

La joven, que era artista plástica y que junto a su marido habían residido durante algunas temporadas en Dubai por compromisos laborales hasta su retorno definitivo al país en 2012, permaneció las últimas semanas internada en el Hospital Alemán, acompañada por sus familiares directos.

Geñi -que estudió en el colegio Nuestra Señora del Pilar– y César vivían junto a sus dos hijos en General Rodríguez, en donde ella tenía un taller en el que daba clases de pintura.

Era la hija mayor de María Eugenia y Horacio Laprida, quienes tuvieron también a Laura, Pilar y Horacio.

Hace tres meses, cuando las Trillizas de Oro materializaron su regreso a la tevé de la mano de un ciclo propio por la señal KZO, Geñi, junto a su hija Cala, le envío a su madre y sus tías un emotivo saludo a través de un video emitido en el ciclo “Vino para vos” que conduce Nicolás Magaldi.

“Ella es Geñi, la mayor mía. Tengo dos nietos. Fui la primera que fui abuela. Y me ganaron ellas (señala a sus hermanas). Porque sólo tengo dos nietos de la mayor. Junto a ella está Cala, que tiene 5 años, ahora va a preescolar. No salió mi nieto, que tiene 10 años, que está en quinto grado. Los varones no salen en TV, ya está en una preadolescencia que ya se nota. Ya no da tanta bola. Gracias, Geñi. Gracias, Cala”, dijo en aquel entonces la Trilliza, visiblemente emocionada, tras ver el video.

Tras las palabras de su madre, fue su tía, María Emilia, también su madrina, quien se refirió a Geñi: “Es mi ahijada. Es la segunda hija de las tres. Primero nació Mili, mi hija, que es la mayor de todos. Se lleva muy poquito con mi hija, un año y medio. Lo que sufrió mi hija cuando nació Geñi... sufrió más que cuando nacieron sus propios hermanos. Porque era tal la devoción que teníamos con ella que llegó Geñi y era totalmente lo contrario a mi hija. Era divina pero nunca se reía. Llegó Geñi. Era un sol. Simpática, ruidosa”.

La joven tenía un taller de pintura en el que daba clases. Siempre mantuvo un perfil bajo, sobre todo, en las redes sociales.

Fernando Prensa, jefe de prensa de las Trillizas, escribió ayer al mediodía un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. “Qué día de mierda! Enfermedad del orto que nada respeta”. Minutos después, aclaró: “A los colegas periodistas que me llaman por el tema de la hija de la Trilliza sepan disculpar, no quiero hablar, ni estoy autorizado para hacerlo. En nombre de las Trillizas y en el mío, gracias por el respeto”.

Con la farándula conmocionada por la noticia, causó rechazo en las redes sociales un descuido que dejó al descubierto cómo el panelista de “Intrusos”, Daniel Ambrosino, se tomó en tono jocoso la información. “La trilliza y evasora voy a decir”, se lo escucha decir al periodista que no estaba al aire aunque tenía el micrófono prendido. De la conversación también formó parte Marcela Tauro, quien, espantada por el tono con el que comentaban el hecho, manifestó: “No, con la muerte no”.

OTRA TRAGEDIA FAMILIAR

La semana pasada, otra tragedia golpeó a la familia de las Trillizas de Oro, con la muerte por inhalación de monóxido de carbono de Lucía Trotz, sobrina política de María Laura, es decir, hija de un hermano de su marido Ernesto Trotz.

Lucía, que era periodista y madre de tres hijos, tenía 43 años y falleció mientras dormía en la casa de un hermano en La Pampa.

“La mujer había llegado a Santa Rosa a pasar el fin de semana en la casa de un hermano y falleció por inhalar monóxido de carbono por un calefactor que estaba en mal estado”, confirmaron fuentes de la fiscalía local.

La mujer, de 43 años, nació en la localidad pampeana de Catriló, donde cursó estudios primarios, y luego se trasladó a Santa Rosa para terminar el colegio secundario. Egresó como comunicadora social de la Universidad de Buenos Aires.

La periodista pampeana vivía en la ciudad bonaerense de Tigre, modelaba y conducía un programa de TV sobre caballos criollos en el Canal Rural.

“La triste noticia sorprendió a los catrilenses por la fatalidad, la familia de Lucía es dueña de La María Pilar, una estancia que da mucho trabajo a la comunidad”, afirmó el periodista local Juan Mujica.

