De patitas a la calle: echaron a Granata del 9 por “desubicada”

Utilizó la muerte de la hija de la Trilliza para “concientizar” contra el aborto y pagó las consecuencias: la despidieron

| Publicado en Edición Impresa

“El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Argentina. No las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las más vulnerables. Coherencia”. Ese fue el tuit que Amalia Granata, férrea defensora de #Lasdosvidas, y en contra del aborto, escribió en su Twitter apenas se conoció la muerte de la hija mayor de una de las Trillizas de Oro, víctima de cáncer.

El repudio fue inmediato, sobre todo, reclamándole, la falta de tacto en un momento de dolor, en el que se hallaba la farándula, conmovida por el fallecimiento de la joven de 34 años, Geñi.

Pero Granata, convencida de que no había hecho nada malo, no salió ilesa de esta rebeldía porque le costó el trabajo.

Ayer, en el inicio de “Todas las Tardes”, el ciclo en el que se desempeñaba como panelista, Maju Lozano, la conductora, lo anunció: “Amalia Granata no va a formar más parte del equipo de ‘Todas las tardes’. No es una decisión ni personal ni de la productora sino directamente de la compañía, de la empresa, del canal. Hace unos días Amalia hizo un comentario, un posteo en sus redes sobre la tremenda desgracia que le tocó pasar a la familia de las Trillizas de Oro, con el fallecimiento de Geñi, (…) y la compañía cree que no fue atinado y se tomó la decisión de que Amalia no siguiera en el programa. Yo no creo que Amalia lo haya hecho con mala intención, un poco la conozco. Se de su buen sentir, es una excelente compañera”.

Al respecto, Diego Toni, directivo del canal, señaló: “Nos pareció prudente correr a Amalia por el momento de su lugar, como compañía no compartíamos las formas ni el momento en que lo hizo ( a su comentario), esto no tiene que ver absolutamente nada con la ley que se está debatiendo. La familia Laprida está pasando por un mal momento y el tuit de Amalia nos pareció inoportuno”.

Para Amalia, la decisión, se debe a su postura contra el aborto: “Toda lucha tiene sus consecuencias...la mía le costó el pan a mis hijos. No voy a bajar los brazos”.