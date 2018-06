Se la mandó a guardar: “Peña trabajó en un formato de Sofovich y ahí no era machista”

| Publicado en Edición Impresa

La tevé está sensible porque el mundo está sensible. Y ahora, tras las críticas de Flor Peña por el Martín Fierro que le dieron a “Polémica en el bar”, a su juicio machista, el que salió al cruce fue Gustavo Sofovich, hijo de Gerardo, quien le recordó a la actriz que bien que se llenó los bolsillitos y no dijo ni ‘mu’ cuando trabajó en un formato creado por su papá, el mismo que creó “Polémica en el Bar”,

“¿A esos ‘machos’ se los terna y se los premia? Una pena. #martinfierro2018 verde”, lanzó Peña contra el programa de América conducido por Mariano Iúdica, que competía con “Peter Capusotto” y “Noticampi”.

Y ayer, en diálogo con “Intrusos”, Gustavo Sofovich se refirió a las críticas que el programa ha recibido. “Hace 50 años que escucho que el programa es machista”, lanzó Sofovich minimizando la crítica de la actriz, y agregó: “La tele ha cambiado mucho pero -en Polémica…- a la mujer se la respetó siempre”.

A propósito de la protagonista de “Casados con hijos”, recordó cuando no hace mucho protagonizó “La Peluquería de Don Mateo” en el canal de las pelotitas. ”Florencia Peña hace muy poquito se sentó en la peluquería con un formato de Gerardo Sofovich”.

Y continuó: “Me duele porque en su momento la llamé para reemplazar a mi madre. En ese momento, cuando Telefé le pagaba una fortuna, no decía que los productos de Sofovich eran machistas”.

Consultado por el equipo de Rial sobre si sentaría mujeres a debatir café de por medio, indicó que “llegado el caso sentaría mujeres en la mesa, pero equipo que gana no se toca”. Además, destacó la participación de la vedette Virginia Gallardo y desmintió que se la cosifique: “Tiene su propia opinión y cada vez que quiere disparar lo hace”.

“Hoy está todo muy sensibilizado”, sostuvo Sofovich, quien describió al programa como “un noticiero de humor” .