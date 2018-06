Jaitt no perdona: obsesionada con Rial, lo hundió con un audio

La mediática aprovechó la vulnerabilidad de More para acercarse a ella. Ayer mostró un picante mensaje que el periodista le mandó a su hija

Natacha Jaitt se la tiene jurada a Jorge Rial desde que el periodista decidiera criticarla por su escena en el programa de Mirtha Legrand, diciendo que había sido una operación. Pero eso no fue todo porque, en medio de la locura que prosiguieron a ese día, el periodista subió a su cuenta de Twitter una imagen de la declaración inconclusa de la mediática en la Justicia (el día que se escapó) en la que estaba su número de teléfono personal, algo que enfureció a Jaitt, al punto de considerarlo su enemigo número uno, pegándole cada vez que puede.

Y este escándalo familiar le vino como anillo al dedo a Jaitt, quien, tras conocer el intento de suicidio de More, no dudó en acercarse a la problemática adolescente, para generar, claramente, escozor en el triste padre, que no puede creer lo que le está haciendo su propia hija.

En este marco, Natacha, ayer, no dudó en publicar en sus redes un audio que Rial le había mandado a More, en medio de una discusión, en el que el periodista trata a la madre adoptiva de la chica de “puta”, entre otras cosas.

En el mensaje, se escucha al conductor pedirle a Morena que “baje la cabeza”, y sea “un poquito más humilde” con él porque “todo lo que tenés te lo di yo, yo me rompí el orto toda la vida por vos, porque la puta de tu madre (por Silvia D’Auro) te dejó a vos y a ella (su hermana). Yo tuve que poner la jeta”, le dice el periodista.

El audio, claramente, llegó de manos de la propia destinataria, More, quien se lo habría facilitado a Jaitt (“extorsionadora profesional”, según Rial) para hundirlo en su miseria, y lo trató irónicamente de “evolucionado feminista”, acusándolo de dañar “psicológicamente a su propia hija”.

Tras el escándalo, More se volcó a Instagram y escribió: “Se nos van cayendo las caretas. El tiempo me termina siempre dando la razón”.

Y Rial, en su programa, habló al respecto: “Estoy muy bien, estoy bárbaro, estoy fuerte, estoy de pie. En la intimidad yo voy a seguir diciendo todo lo que yo quiero si tengo que defender a mi hija. Quiero decirlo por las dudas”.