El botín menos pensado, una fortuna en “figus” del Mundial

En pleno furor por la Copa del Mundo, piratas del asfalto se alzaron en Vicente López con unos 3 millones de pesos en figuritas robadas de la firma Panini

No buscaban dólares. No buscaban joyas. Tampoco una caja de seguridad. Sabían que en una fábrica de Carapachay, partido de Vicente López, había cajas de figuritas del Mundial y eso fueron a buscar. Con armas largas, cinco hombres encapuchados redujeron al personal de la planta y se llevaron un palet con 638 cajas de paquetes, cuyo valor ha sido calculado en unos tres millones de pesos.

El insólito robo, que ocurrió el fin de semana pasado pero que recién trascendió ayer, tuvo lugar en una fábrica ubicada en la calle Mariano Moreno al 4300, a pocos metros de la Ruta Panamericana. Fuentes del departamento judicial de San Isidro revelaron que los delincuentes -que se presume que pertenecerían a una banda de piratas del asfalto por su operar-, ingresaron a la planta con un camión Ford 400, en el que cargaron el palet entero de cajas de figuritas, cuyo destino sería un mercado paralelo que mueve cifras millonarias a nivel internacional.

Las figuritas robadas son las que la conocida marca Panini lanzó en marzo de este año con los equipos que participarán de la Copa Mundial. Aunque pueda parecer en principio un botín despreciable para cualquier ladrón que se precie, se trata del objeto de deseo de millones de chicos y grandes que en más de un centenar del países del mundo se afanan por estos días por llenar el preciado álbum, que tiene 80 páginas y 682 figuritas dedicadas a las 32 selecciones participantes, así como a las sedes del Mundial.

Si bien desde la firma Panini, que no ha hecho declaraciones sobre el episodio, aseguran que su colección no incluye “figuritas difíciles” en ninguno de sus 130 mercados, lo cierto es que los sitios de subastas y ventas por internet muestran en la práctica que no es así, al tiempo que revelan las cifras que algunos coleccionistas parecerían dispuestos a pagar.

Aunque el álbum vacío se puede comprar por unos 50 pesos y cada paquete cerrado, que incluye cinco figuritas, se vende en kioscos por valores de 15 y 18 pesos, en las plataformas de venta on line como Mercado Libre las cotizaciones varían según se trata de “Leyendas”, “Plateadas” o “Difíciles”; y no cuesta menos de 5 pesos conseguir las figus sueltas a elegir.

Para dar una idea de ese curioso mercado paralelo que viene creciendo a la par de las expectativas en torno al Mundial, las figuritas que forman parte de la sección “Leyendas” (entre las que figuran las de Pelé, la selección uruguaya de 1930 y la de Francia de 1998, por mencionar sólo algunos ejemplos) no se ofrecen por menos de 100 pesos. Y una de ellas en particular, la de Diego Maradona, se está vendiendo a 140 pesos en nuestro país.

Un poco más accesibles parecen ser aquellas con los escudos de cada selección: éstas se consiguen por alrededor de 50 pesos. Pero en internet también pueden comprarse lotes de 200 figuritas sin repetidas por poco más de mil pesos y álbumes de tapa dura de una edición limitada, por 600 pesos.

Para aquellos a los que no les interesa experimentar el vértigo de intentar reunir toda la colección, existen en internet ofertas “llave en mano”. Por unos 4.500 pesos pueden conseguirse álbumes ya completos y por unos 5.500 pesos se vende un combo que incluye todas las figuritas sueltas para completar el álbum, un sobre lleno para guardar de recuerdo, un sobre del mundial Brasil 2014 edición brasilera color verde de colección y un llavero de la mascota del mundial Rusia 2018.

UNA EMPRESA FAMILIAR

Creada a principios de los 60 por cuatro hermanos de apellido Panini, la firma italiana mundialmente famosa por sus figuritas de las copas del mundo dispone de un contrato de exclusividad con la FIFA desde 1970, fecha en que lanzó su primer álbum para la Copa del Mundo de México. Desde entonces lo ha hecho cada cuatro años sin interrupción movilizando un negocio cada vez mayor. De hecho la empresa proyecta facturar este año unos 698 millones de dólares.

Además de su tradicional fábrica en Módena, que emplea actualmente a unas 240 personas, Panini cuenta con una planta de impresión en Brasil, que es de donde provienen los paquetes de figuritas que se comercializan en nuestro país.