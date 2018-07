Tras alejarse de la Selección, Beccacece asumió en su nuevo equipo y habló de Sampaoli

En su regreso como técnico de Defensa y Justicia, se refirió a lo que fue su gestión en el equipo argentino y explicó la rescisión con AFA

el equipo de beccacece, que tras alejarse de Sampaoli volvió a defensa y justicia / defensa y just. oficial

Sebastián Beccacece, el técnico que fuera mano derecha de Jorge Sampaoli en la conducción del seleccionado nacional, y que rescindió su contrato con la AFA ni bien volvió de Rusia, en una reunión durante la que también se desvincularon del cuerpo técnico Nicolás Diez y Martín Bressan, dirigió ayer el primer entrenamiento de Defensa y Justicia, equipo que conducirá en la próxima temporada, y en una conferencia de prensa habló de su alejamiento de Sampaoli.

“Decidí poner fin a ese vínculo (con Sampaoli) porque considero que no quiero volver a cortar la posibilidad de estar como conductor de un equipo. Me siento muy a gusto con ser entrenador y con la gente que me acompaña”, explicó Beccacece en un diálogo con el periodismo que le permitió asimismo presentar a los referidos Diez y Bressan como integrantes de su cuerpo técnico.

Respecto de la pelea con Sampaoli en la concentración del seleccionado nacional, que trascendió en pleno Mundial de Rusia, el rosarino explicó que “nunca discutí delante de un futbolista, nunca me agarré a piñas... He acompañado y lo que tenia que decir se lo dije en persona”.

Evitó también profundizar sobre el fracaso del equipo en Rusia: “No creo que me corresponda hacer un análisis del juego de la Selección. A lo largo del proceso nunca lo hice porque la cara visible del proceso era su conductor, era el que hablaba con los medios”.

Aceptó en cambio que “los resultados no fueron los esperados, no se cumplieron las expectativas pero el desarrollo de lo que ha pasado le corresponde a la conducción directa”.

Beccacece manifestó en otro tramo de la conferencia que “tuve un vínculo muy cercano y directo con los 23 jugadores que estuvieron en el proceso y aprovecho para darles las gracias” y al referirse a su relación con Messi, consignó que “fue algo maravilloso compartir el día a día con Leo, por lo que representa a nivel futbolístico y por lo que es como persona. Me llevo una relación muy linda con él”.