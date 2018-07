Si no arregla Vadalá, no quiere quedarse a Gamba

Gimnasia y Pedro Troglio esperan por el arribo de Guido Vadalá, quien se viene dilatando más de la cuenta debido a un cambio de condiciones respecto al préstamo que otorgará Boca.

El atacante iba a llegar cedido sin cargo pero al parecer desde la dirigencia xeneize optaron por poner una suma que, a priori, no haría caer la operación pero sí la hizo demorar.

El jugador ya se realizó la revisión médica pero no aún no se presentó en Abasto porque no firmó los papeles correspondientes para su ligazón con el Club.

Y en medio de todo esto, apareció un nombre superardor, que asoma complejo pero que está en los planes albiazules: Lucas Gamba.

El delantero, de 30 años, también aparece en los planes de Banfield, pero el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, intentará que su futuro sea con la camiseta azul y blanca.

De todos modos, ambas negociaciones también podrían ir por separado ya que el ex Tatengue podría llegar para ser titular, mientras que el delantero xeneize sería una alternativa para el frente de ataque.

RAMÍREZ PODRÍA IRSE A RAFAELA

Por su parte, el delantero Eric Ramírez podría marcharse a préstamo a Atlético Rafaela, ya que ante el posible arribo de otros dos puntas sumados a Santiago Silva, no tendrá mucho lugar en el equipo de Pedro Troglio. En tanto, Nicolás Contín y Agustín Bolívar, también podrían salir a préstamo a alguna institución de la B Nacional.