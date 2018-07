Violencia callejera al extremo: denunció que una docente la mandó al hospital

Una psicóloga sufrió lesiones en la cara y un desmayo por golpes que, dijo, le aplicó otra mujer en un entredicho de tránsito



Sin poder entender por qué la insultaba y el daño que recibía su Peugeot 2008, una psicóloga le pidió explicaciones a una docente, periodista y empleada municipal. Según denunció ante la Policía, en las redes sociales y en una entrevista que concedió ayer al noticiero del canal Imagen Platense, en una escena difícil de imaginar por el tenor de la violencia y la pasividad de quienes observaban, encontró golpes, golpes y más golpes, por los que terminó desvanecida en una calle céntrica de Ensenada.

La agresión que describió Lorena Pronsky en la exposición que hizo en la comisaría primera de esa ciudad se desarrolló el viernes pasado a metros de la esquina de Ortiz de Rosas y Gaggino. Allí dejó el coche mientras iba a su trabajo en la sede del gremio de empleados estatales ATE. A media mañana bajó y cuando se acercaba al vehículo se cruzó con la mujer a quien responsabilizó luego por trompadas y patadas que recibió en todo el cuerpo. Le dejaron el tabique nasal quebrado y un ojo con una lesión en el lagrimal, indicó.

Según la presentación, la agresión comenzó cuando se acercaba a su auto y le salió al cruce la mujer denunciada, con un insulto y un reproche por la forma en que había estacionado: “Por tu culpa perdí un cargo docente. Por haber estacionado el auto así”, indicó que le dijo la agresora.

No eran solo palabras de mal gusto. También encontró la carrocería rayada en distintos puntos.

La psicóloga y autora de textos que comparte en las redes sociales, con un libro de presentación inminente, relató ante la Policía que le pidió una explicación a la mujer que denunció acerca de por qué reaccionaba de ese modo, atacando su auto pese a que, según consideró, no impedía mover el Volkswagen Polo en tono oro de la presunta agresora. “Yo, a vos, no tengo por qué darte explicaciones. Soy maestra y no le doy explicaciones a nadie”, dijo Pronsky que recibió como respuesta. Ante eso, la psicóloga de 41 años, residente en Gonnet, dijo que intentó tomar el teléfono del interior de su auto para sacarle fotos a los rayones, a la patente del auto de la otra mujer y a la distancia de “un metro y medio” entre vehículos que permitía moverlos libremente. Ahí vino lo peor.

Contra la puerta del auto

Según describió en la denuncia y en su perfil de Facebook: “Procedió a golpearme la cara y la cabeza reiteradas veces, contra la puerta. Luego, me metió en el auto y repitió la misma acción, pero contra el volante. Un rato después decidió sacarme de los pelos, amenazarme de muerte y finalmente tirarme al piso y empezar a patearme la cabeza hasta hacerme perder el conocimiento. Terminé ingresando inconsciente y en estado de shock al Hospital Cestino de Ensenada, gracias a gente que llamó a una ambulancia”.

La mujer, informó el municipio de Ensenada, es empleada administrativa, sin funciones jerárquicas ni personal a cargo.

Pronsky, denunció también la inacción de testigos de uniforme: “El tiempo que duró el hecho estuve rodeada de policías, de agentes de Prefectura y de Tránsito. Sin embargo ninguno hizo nada, manifestando que estaban en otra jurisdicción”.