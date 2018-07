Lugüercio: "En el último tramo de mi carrera, seguir en Estudiantes es un orgullo"

Pablo Lugüercio, hoy hombre titular en el equipo del Chino Benítez, habló en conferencia de prensa el día después de haber renovado su vínculo por un año con la institución y consideró que siempre tratará de sumar y dar una mano al Club desde el lugar que le toque.

"Vine con las expectativa de disfrutar, ya soy un jugador grande y pienso el semestre. Venir a Estudiantes me llevaba a entregar lo que tenía, acompañar y disfrutar del lugar que me toque. Jugando o no jugando. Siempre hay que sumar. Sigo ayudando, dando una mano al Chino y acompañando a los más chicoS. Y siempre competir, más allá de si nos alcanza o no", dijo el Payaso desde City Bell.

Más adelante señaló que "no había terminado bien el semestre anterior con una lesión, y dependía de eso. Pero evolucionó todo bien y estoy muy contento de ser parte otra vez de Estudiantes en este lindo y nuevo proceso".

Asimismo, el volante/delantero aseguró estar en el "último tramo de mi carrera. Encontrarme a esta edad en un club tan importante me llena de orgullo. Lo vivo con alegría".

Respecto a su titularidad confió que "cada uno compite con uno mismo y el técnico elige", y agregó que tiene "un compromiso con el Chino de darle una mano, porque fue mi compañero y lo conozco mucho. Tengo la misma relación de siempre, y tengo muy en claro que eso no va a cambiar. Tengo el mismo trato. Sigue siendo todo igual y si cambiara algo me pondría muy mal".

Sobre la pretemporada, Estos días fueron buenos, sin lesiones, trabajando con intensidad, llevamos dos partidos amistosos y se ganaron, más allá de que siempre se busca rendimiento, es bueno ganarlos".