Otra bomba de Lilita: reveló que la llamaron del PJ para que rompa filas con Macri

Elisa Carrió dio otra vez la nota. Ayer dejó a todos sorprendidos con una declaración que hizo mucho ruido. La diputada dijo que hace pocos meses la hablaron referentes del PJ para que se vaya de Cambiemos. "A mí en marzo me dicen si voy a romper o no; me pide alguien del PJ, si puedo hacer una alianza con algunos peronistas, me dan nombres. Que fue Julián Domínguez: 'vos vas a tener un rol protagónico', me dicen'", sostuvo Lilita en el programa de Jorge Lanata. "Yo le dije que no iba a romper, porque todos apuestan a que yo rompa. Yo no voy a romper, si esto es creación nuestra. No pudieron con el golpe, el famoso golpe civil, porque a diferencia de 2001 hay reservas", agregó.

También reveló que se juntó con Macri y le dijo: "Vos está tranquilo. Porque acá lo que hay es un golpismo con crisis cambiaria".

En tanto, sobre la crisis que atraviesa el país aseguró que "vamos a vivir seis meses muy difíciles", al tiempo que, fiel a su estilo, criticó con dureza al kirchnerismo: "Esto tiene un precio. Si te robaron un país y no dijiste nada, el precio se paga".

Tampoco dejó pasar la oportunidad para hablar de la tan polémica propina que le dejó al mozo platense. "Me encantó que se haya armado el lío que se armó, el debate fue nacional", manifestó Carrió y continuó diciendo que "los que vivimos toda la vida en provincia sabemos que hay gente que viene y corta el pasto, otro trae la leña… Lo aprendí de los cartoneros en 2001. Cuando voy a reunirme en noviembre, me dijeron: 'Lilita, cuando falta la moneda en la calle nosotros tenemos hambre". Y agregó: "Como hay un impacto de desaceleración, yo dije: 'Seamos solidarias las clases medias'. Porque empezamos a ajustar gastos por lo que les damos a los demás".