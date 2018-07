Wanda sobre sus fotos en la playa: "Las retocaron para perjudicarme"

La mediática habló respecto a la filtración de esas imágenes en una entrevista que otorgó a la revista Gente



Los últimos días tuvieron a Wanda Nara en el centro de varios debates respecto al cuerpo, los retoques digitales y el rol de los medios en ese aspecto. Hasta su propia hermana, Zaira, utilizó su programa para defenderla y pedir que no se muestren más una serie de fotos de ella en la playa que fueron difundidas sin su permiso.

Ahora, la mediática rompió el silencio y en una entrevista a la revista Gente posó al natural: "Estoy acostumbrada a que deformen mi vida al antojo y conveniencia de cada revista, programa o situación. Por eso acepté hacer estas fotos sin retoques porque no los necesito".

Respecto a las 'polémicas fotos', destacó: "Todos hablaron de mi celulitis, pero nadie reparó en la cara de felicidad de Mauro. Las redes sociales me dan la posibilidad de tener acceso directo a la gente, y que ellos vean por cámara cómo soy".

Respecto a la celulitis, la rubia explicó: "Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no".

En esa línea, agregó: "Me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo".

Y cerró: "Todas mis fotos en las playas son sacadas por el potro de mi marido. Si tuviera algún complejo, al último que le daría una cámara es a él. Mauro me hace los videos y las fotos con su teléfono y su dron".