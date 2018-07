Diarco disparó contra Calamaro: “No quiere a nadie”

| Publicado en Edición Impresa

Mariana Diarco, quien estuvo “muchos años de novios” y hasta llegó a convivir durante un año con Andrés Calamaro, habló de él y no lo dejó bien parado: “Viví una situación muy fuerte con él y me di cuenta que no quería a nadie. En uno de sus brazos tiene tatuado el nombre de Mónica, su primera mujer, por la cual él se pelea con Charly García. Se fue a vivir con esa mujer a España, pero cuando ella se enfermó, quedó internada con un cuadro gravísimo, él le dijo ‘ya vuelvo’ y se vino para la Argentina... La abandonó en un hospital”.

Diarco, intentando postularse para el “Bailando”, dijo además que “nos separamos porque lo encontré en nuestra casa con otra mujer. Es una persona que no se quiere a él entonces no quiere a nadie”.