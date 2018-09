Por los cuadernos, citan a indagatoria al CEO de Techint y al de Pampa Energía

El juez Bonadio le tomará declaraciones a Paolo Rocca y Marcelo Mindlin a mitad de octubre. Dos “camporistas”, hoy a tribunales

El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a los empresarios Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint y a Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, en el marco de la causa que investiga el pago de coimas en la obra pública durante el Gobierno anterior. Las declaraciones serán el 16 y el 17 de octubre en los tribunales porteños de Comodoro Py.

Los poderosos empresarios figuran en los cuadernos de Oscar Centeno, en los cuales el ex chofer de Roberto Baratta (ex número 2 de Julio De Vido en Planificación) hace como una “bitácora de la corrupción”. Además, el magistrado citó a otros dos empresarios: Rubén David Aranda, de la empresa Chimen Aike, y Alberto Padoán, de la constructora Vicentín.

Según las anotaciones del chofer, Rocca y Mindlin se habrían reunido con funcionarios del kirchnerismo para pagar sobornos.

Bonadio procesó la semana pasada a Luis Betnaza, uno de los directores de Techint, quien admitió haber pagado coimas para lograr que el gobierno de Cristina Kirchner intercediera ante Ejecutivo venezolano por la compañía Sidor, que forma parte del grupo.

AL BANQUILLO

Mientras, hoy deberán presentarse a indagatoria ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, los referentes de La Cámpora, la agrupación política que creo el diputado Máximo Kirchner, hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina. Se trata del diputado nacional Wado De Pedro y el bonaerense José Ottavis. Mañana será el turno de Andrés “Cuervo” Larroque. El viernes, además, deberá presentarse el ex empresario Sergio Szpolski.

También Bonadio y Stornelli analizan si imputarán al último ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof. Lo mismo le podría ocurrir al ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa. En una situación similar estaría el ex director de Comunicación Institucional de la Presidencia, Hernán Reibel Maier, y el actual diputado aforado Rodrigo “Rodra” Rodríguez.

Bonadio procesó la semana pasada a Luis Betnaza, uno de los hombres importantes de la operación de Techint en la Argentina, quien declaró en indagatoria en la causa y admitió haber pagado coimas. El magistrado le dictó falta de mérito a Héctor Zabaleta, otro hombre de Techint, encargado de hacer los pagos a Baratta, uno de los considerados como “recaudadores” durante el kirchnerismo, según el expediente.

Los fiscales Stornelli y Rívolo en la apelación pidieron el procesamiento de Zabaleta. Betnaza admitió haber ordenado a Zabaleta la entrega de dinero para lograr que ex funcionarios kirchneristas intercedieran ante autoridades venezolanas por la compañía SIDOR.

Las oficinas de Mindlin aparecen también mencionadas en las anotaciones del chofer. Y por eso Bonadio, luego de que se sumara información en el expediente, decidió el llamado a indagatoria.

Mindlin es amigo del presidente Mauricio Macri y el empresario que le compró al primo del mandatario Angelo Calcaterra, también procesado en la causa, la compañía constructora Iecsa. Es además el dueño de Pampa Energía que controla grandes distribuidoras minoristas y mayoristas de electricidad y gas.

Pampa Energía pasó en los últimos años de ser la número 103 en el ranking de las que más facturan en Argentina a convertirse en la número 10, según la revista Forbes.

Iecsa fue una de las empresas más favorecidas con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, periodo que abarca la investigación judicial.

Calcaterra declaró que aportó dinero no registrado a la campaña presidencial del kirchnerismo en 2015.

Según fuentes judiciales, ambos empresarios quedaron imputados como “partícipes” de la asociación ilícita que tiene, de acuerdo a la investigación, a la ex presidenta Cristina Kirchner como “jefa” y a Julio De Vido y Baratta como “organizadores” de la banda que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales.