La ex de Rodrigo Noya asegura que lo que él quiere es ir al Bailando

La joven admitió hoy en vivo que su expareja le reconoció sus intenciones de ser convocado para participar en el próximo certamen

Sofía Sorrenti estuvo de invitada en el programa de Angel De Brito y la joven estaba discutiendo si están armadas las fotos de su expareja, Rodrigo Noya, junto a Martina Sicigliano, una bailarina de Cocodrilo.

El conductor le explicó que "ningún medio les armaría una foto a ellos, no es un mediático y a ella hasta ahora no lo conocíamos. Ponele que la foto la armaron, a ella le hicimos una nota y ella habló. También puede ser ella quien quiera buscar prensa... ¿Pero a qué costo?"

"No sé, termina la temporada y qué empieza... ¡el Bailando!", especuló la invitada.

Mariana Brey quiso sacarse la duda y le preguntó si "¿Rodrigo te manifestó que le gustaría ir al Bailando?".

"Sí, hubo un momento en el que sí. Él me dice que no están juntos, aunque la pasan bien. A mí no me interesa si están o no, mientras mi hijo esté bien", admitió Sofía.