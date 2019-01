Isabel Macedo dijo por qué no quiere integrar el colectivo de Atrices Argentinas

La actriz y esposa de Juan Manuel Urtubey se refirió a las denuncias de abusos y habló de la lucha de sus colegas

Isabel Macedo reapareció en medio de la ola de denuncias por acoso sexual que salieron a la luz en las últimas semanas y explicó por qué no desea ser parte del colectivo Actrices Argentinas.

"No quiero porque no me gustan las maneras", expresó en diálogo con La Nación. Sin embargo, aseguró que le parece muy bien que las mujeres alcen su voz, aunque siempre con mucha cautela.

"Hay que ser respetuosos con la manera en que cada uno tenga que decirlo, porque no podés ponerte en el lugar del que sintió tanto dolor. Sí, en cambio, podés hacer todo lo posible para que eso no suceda. No da todo igual. No es tan grave una cosa como la otra. No es lo mismo una mujer que quiere cobrar lo mismo que un hombre que la que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada o abusada", dijo.

Isabel también se refirió a la denuncia que Thelma Fardin le hizo a Juan Darthés por violación: "Pienso que si tuvo la necesidad de decir lo que le pasó, porque fue horroroso, me parece bien que lo comparta, que lo diga si a ella la tranquiliza".