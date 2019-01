Entre fuertes cuestionamientos, Absa rafiticó la intención de aumentar 38%

En el Pasaje la empresa aseguró que la factura promedio será de $550. Anunció que el fin de semana estará funcionando el Acueducto Norte. La Defensoría habló de “la peor empresa por la calidad del servicio que ofrece”

Con posiciones encontradas se realizó ayer en el Pasaje Dardo Rocha la Audiencia Pública que abordó el posible incremento del 38 por ciento en la tarifa del agua. El presidente de ABSA, Raffaele Sardella, justificó el ajuste en la necesidad de continuar con las obras y anunció que este fin de semana comenzará a funcionar el Acueducto Norte que llevará agua potable a Villa Castells y Gonnet - ver aparte-.

Mientras que organismos provinciales, asociaciones de consumidores y dirigentes de distintas fuerzas cuestionaron el servicio y el pedido de incremento tarifario.

La audiencia comenzó con un repsado de las autoridades de Absa sobre las obras hechas desde diciembre del 2015 hasta la fecha. Se habló de la puesta a punto de la Planta Potabilizadora que abastece a la región; de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de General Rodríguez; de la planta de la Primera Cuenca en Bahía Blanca; de los 190 kilómetros de recambios de cañerías y de la obra del Acueducto Norte, entre otras.

También se informó que las estaciones de bombeo “se repontenciaron” y se construyeron 32 pozos nuevos. Además, se hizo una planta en el Noroeste de la Provincia favorecerá a Chivilcoy, Carlos Casares; Lincoln, General Villegas, Pehuajó.

En relación al pedido de aumento de tarifa, desde el área contable de ABSA se informó que la factura promedio que pagará la mayoría de los usuarios será de 550 pesos. El aumento solicitado por ABSA es de un 38% y “fue solicitado para mantener el equilibrio económico, financiero y operativo alcanzado en estos últimos años”, se justificó.

Contundente rechazo

Por su parte, la Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó la nueva suba y apuntó contra la empresa “por la deficiente prestación del servicio y la falta de información respecto a las obras realizadas”. Jorge Ruesga, secretario de Servicios Públicos de la Defensoría fue contundente: “Consideramos otra realidad y no vamos a acompañar el pedido de aumento tarifario, es el camino equivocado”.

El funcionario indicó que “aún hay zonas donde el agua no es potable, y la empresa no hizo las inversiones pertinentes, por lo que la suba sólo es razonable para la empresa, y no para los usuarios”.

Ruesga sostuvo que “este aumento es un disparate, en este contexto social y económico que atraviesa el país; afectan directamente a los usuarios, ya que el aumento carece de razonabilidad y proporcionalidad”.

El funcionario indicó que el agua es un derecho básico y que se debe tener en cuenta “la caída estrepitosa del consumo, el aumento de la pobreza y los salarios que no alcanzan, aplicar el 38 por ciento de aumento es desconocer la realidad que atraviesa el país y la provincia”. Pero Ruesga fue mas allá en su crítica y afirmó: “estamos en presencia de la peor empresa por la calidad del servicio que ofrece y eso queda claro por la cantidad de reclamos que se registran en nuestras oficinas”. También hizo referencia a las sentencias judiciales que calificaron el servicio como deficiente y obligaron a ABSA a distribuir bidones de agua.

En otro orden la Defensoría solicitó que se contemple la situación de las entidades de bien público para flexibilizar el trámite de una tarifa diferencial y que no se exija a ningún usuario deudas que sean por boletas de mas de dos años porque están prohibidas por el Código Civil.

Después un representante de Esteban Echeverría denunció la falta de mantenimiento de las plantas de tratamiento de barrios del Instituto de la Vivienda, como el barrio Policial de Monte Grande. “Faltan cosas tan simples como el automático del tanque y un hombre tiene que levantar y bajar la perilla, pero además no hay bomba ni grupos electrógenos de repuesto, mi población está en riesgo y ABSA ni tiene una oficina a la que el vecino pueda ir a quejarse, solo le queda tomarse un tren y venir a hacerlo a La Plata”.

Más voces

Lo primero que dijo María Florencia Barcia, de la Defensoría Ciudadana de La Plata, fue que su área tiene competencia para hacer reclamos sobre un derecho esencial como es el agua y pidió intervención de la firma para resolver la falta de suministro de agua en zonas de Tolosa, San Carlos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y Barrio norte de la ciudad de La Plata. “Es inaceptable tomar medidas que disminuyan derechos que deben estar garantizados por el Estado: la tarifa no tiene relación con los aumentos salariales porque no los hubo de la magnitud que pretende aplicar Absa en las tarifas”, aseguró Barcia.

Roberto Elissamburu de la Unión Industrial de Bahía Blanca señaló que el servicio que presta Absa en el complejo industrial es “insuficiente” y que las tarifas inciden en la paralización del consumo y afectan la actividad.

La queja por el vuelco de líquidos cloacales a El Gato también fue parte de la audiencia

Por su parte, Carlos Lozano, funcionario de Berisso, llamó a tener esperanza, “en mi ciudad se cambiaron miles de metros de cañería, algo que nunca habíamos visto”.

Un concejal de Cañuelas perteneciente a Unidad Ciudadana expresó su queja por la falta de cumplimiento de una obra anunciada el año pasado por ABSA. “Dijeron que en 180 días se terminaría la cisterna y eso no sucedió”, dijo el edil que además sostuvo que los vecinos de esa ciudad no pueden pagar mas por el servicio.

Roberto Cosentino, secretario de Obras Públicas de Lincoln, sostuvo que esa ciudad tuvo un alto nivel de arsénico en el agua, pero desde 2016 se trabaja en una planta que ya está en el 90 por ciento terminada” y apoyó el aumento tarifario.

Luego el concejal bahiense Daniel Medina sostuvo que en Punta Alta “no hay presión o directamente están sin agua, a esos vecinos le van a subir la tarifa y tienen que poner el reloj despertador a las dos de la mañana para lavar la ropa”.

Sobre el aumento opinó: “el 38 por ciento parece injusto, la mayoría son personas que trabajan en el Estado o en las Fuerzas Armadas a los que les recortaron un 3 por ciento la pauta salarial; no hay bolsillo que aguante”.

Gustavo Escopel, asesor del Concejo Deliberante platense, se refirió a la contaminación del arroyo El Gato por los líquidos cloacales y dijo que “la calidad del agua no es suficientemente buena” y agregó que aumentó la venta de agua en la Región.

El director de Hidráulica platense Luis Caruso se mostró optimista por la realización del Acueducto Norte y aseguró que el cien por ciento de los planteos formulados por la Municipalidad de La Plata fueron cumplidos por Absa.

El usuario Matías Italiano se expresó en contra del aumento del 38 por ciento porque la empresa reconoció que con las actuales tarifas tiene superávit y se preguntó si se tuvo en cuenta el contexto social y la pérdida del poder adquisitivo de los usuarios.

En el tramo final de la Audiencia, el presidente de ABSA, Raffaele Sardella indicó que el superávit de la empresa se reinvierte en obras y que “ante una expectativa inflacionaria del 50 por ciento para el año, por pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal se aplicará solo el 38 por ciento”.

Con relación al retraso en la obra de la cisterna de Cañuelas dijo entender el malestar de los vecinos y anticipó que se retomarán las obras y anunció que el Acueducto Norte comenzará a funcionar el próximo fin de semana (ver aparte).