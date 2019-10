Tras el reclamo de los farmacéuticos, IOMA dice que pagará la deuda

| Publicado en Edición Impresa

Tras el reclamo realizado por el colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires ante el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), desde la obra social informaron ayer que “durante esta semana se efectuará el pago de los medicamentos dispensados durante el mes de agosto, es decir, el 80 % de la facturación presentada durante el mes de septiembre”.

Desde IOMA aclararon también que “la liquidación de medicamentos ambulatorios se paga de la siguiente manera: un 80% a los 30 días de la presentación de la facturación; el otro 20% a los 45 días de la entrega de dicha documentación. Esta modalidad se encuentra establecida en el convenio suscripto con la mencionada entidad”.

Isabel Reinoso, presidenta del colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, informó que la obra social mantiene con el sector una “deuda de 400 millones de pesos por medicamentos dispensados desde junio”.

“La situación planteada pone en riesgo el funcionamiento de las farmacias, ya que cuando se cobran las liquidaciones se hace difícil reponer el stock de medicamentos por los aumentos constantes que sufren, mientras los farmacéuticos cobramos sin intereses las deudas que tiene la obra social con nosotros. No sabemos y no nos explican porque no se gira el dinero de la tesorería general de la provincia a IOMA para que afronte las obligaciones que tiene que cumplir”.

Desde el colegio profesional también plantearon que “también hay problemas con el pago de otros planes de salud, más allá de los medicamentos ambulatorios”.

Reinoso advirtió que “si persiste la falta de pago corre riesgo el expendio de medicamentos a los afiliados al IOMA en la provincia de Buenos Aires”, que suman más de 2 millones de personas.

CONFLICTO CON LOS MÉDICOS

Por otra parte, sigue la batalla de cartas documento entre IOMA y la Agremiación Médica Platense.

Según se informó, el viernes pasado hubo una nueva carta documento de la AMP a la obra social en la que solicitan que el Instituto “confirme la denuncia (corte) del convenio y llame a una instancia conciliatoria”.

De producirse el corte del servicio, la cobertura médica de más de 300.000 afiliados de la Ciudad se mantendrá en iguales términos que hasta el momento por 60 días, y un día después los afiliados perderán ese beneficio.

Desde IOMA se informó que “se analizan distintas alternativas para la prestación”.

El conflicto se desató cuando la AMP aumentó el valor de los bonos de consulta B y C. Los profesionales aseguran que lo hicieron dentro de las pautas que fija el convenio que rige desde enero de 2017. Sin embargo, desde la obra social plantearon que fue “una decisión unilateral” y anunciaron que debitarán la diferencia entre el valor que tenían antes del incremento a los profesionales que presentan la facturación de honorarios y reintegrarán el dinero que paguen “de más” los afiliados.

Con la suba, el bono B sale 190 pesos y el bono C pasó a tener un valor de 290 pesos.