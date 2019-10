Florería Atlántico, el bar argentino considerado el tercero mejor del mundo

Fue galardonado en una ceremonia realizada ayer en Londres. Hay otro bar porteño que quedó entre los 50 mejores

El porteño Florería Atlántico fue elegido como el tercer mejor bar del mundo, en un ránking de los 50 mejores del planeta dado a conocer recientemente.

Inaugurado en 2013, del bartender Renato “Tato” Giovannoni, tres años después ingresó al The World`s 50 Best Bars en el puesto 49 y al año siguiente ya estaba 23º. Pero la marcha ascendente no se detuvo: en 2018 quedó en el puesto 14 y ahora metió podio en la ceremonia realizada ayer en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Un año mas @floresatlantico en los @50bestbars felicitaciones Marineros y Pasajeros. Gracias por acompañarnos siempre !!! Viva la Patria!!! https://t.co/4WtZyfAtWq — Renato Giovannoni (@tatogiovannoni) 3 de octubre de 2019

Ubicado en la calle Arroyo 872, en la zona más elegante del barrio de Retiro, el local recrea exactamente una tienda de flores, pero con una puerta medio oculta que lleva mágicamente al bar.

La buena noticia no termina allí, porque otro bar argentino también quedó entre los 50 primeros. Se trata de Presidente, en Quintana 188, en Recoleta. El bar de Sebastián García ingresó al ránking en 2018 en el puesto 53, desde donde en apenas un año escaló 20 ubicaciones para quedar 33º.