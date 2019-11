Otra goleada de visitante, para seguir dando pelea y despejar todos los fantasmas

MAR DEL PLATA

(Enviados Especiales)

wepiscopo@eldia.com

Después del triunfo ante Newell´s por un categórico 4 a 0, Maxi Caire dijo que la diferencia que hubo entre los partidos en el Bosque y el jugado ante Godoy Cruz y la Lepra, es que tuvieron contundencia y aprovecharon las chances de gol. Pues bien, habrá que sumarle un partido más, el jugado ayer en Mar del Plata. ¿Cómo se explica sino tanta diferencia cuando el equipo juega de local y visitante? Revisando los partidos en el Bosque, en la mayoría no mereció perderlos y tuvo chances claras de gol para ponerse en ventaja, pero por una cosa u otra, no pudo. Y no solo erró, sino que no lo perdonaron.

Contra Aldosivi dio una muestra más de contundencia metiendo tres goles, que pudieron ser cinco o seis tranquilamente. Gimnasia ayer fue un equipo duro, práctico e inteligente. Era una “final”, mano a mano con un rival directo, como lo serán las que vienen con Arsenal, Banfield y Central Córdoba (SE). Y los dirigidos por Diego Maradona dieron una muestra de superación, tras una semana dura por haber perdido el clásico ante su gente. Pero el fútbol da revancha, y ayer ante 6 mil Triperos que se fueron a la Feliz, ganaron un partido en la previa complicado.

Es más, Aldosivi arrancó mejor, parado en campo albiazul y acechando el arco de Martín Arias. En los primeros minutos le costó acomodarse y hacer pie, hasta que José Paradela agarró la pelota, se juntó en un par de ocasiones con Matías García, y se empezó a ver que algo podía pasar. Más allá de su muy buen gol, Eric Ramírez tuvo un buen regreso jugando por el carril derecho, en lugar del suspendido Tijanovich.

#TNTSports | El Lobo de Maradona le ganó al Tiburón por 3 a 0 con goles de Maxi Coronel, Eric Ramírez y Matías García, de penal. Reviví las emociones del partido.#Aldosivi 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/Y3fXVVkHDk — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 10, 2019

Precisamente Paradela habilitó a Ramírez aprovechando el quedo de una insegura defensa local, pero su remate se fue desviado. Luego de un primer cuarto de hora sin emociones, sobre los 24 minutos los albiazules pegaban por primera vez. Tiro libre desde la derecha de García, fueron todos a buscar el centro, la pelota que quedó “boyando” en el área chica y Maximiliano Coronel que le pegó con alma y vida en su regreso al equipo, para inflar la red.

Sintió el impacto el local. Y al mismo tiempo Gimnasia se cerró bien atrás y empezó a jugar de contra, con Nicolás Contín haciendo el trabajo sucio peleando con los centrales Galeano y Miers. Y el Tanque tuvo una clarísima tras una habilitación de García, pero en el área chica la tiró por arriba. Increíble. Igualmente el Lobo era más. El arquero del Tiburón le sacó un gol hecho a Ramírez sobre los 27 minutos.

Pero tras un ataque marplatense, la recuperó Gimnasia y desde la puerta de su área Paradela salió jugando rápido, por izquierda García se le sumó y hacia el fue la pelota. El Caco manejó muy bien el contragolpe por que observó que bien abierto por derecha acompañaba Ramírez, y tras un gran pase a la carrera, el Perla pisó el área y sacó un remate cruzado que dejó sin chance a Pocrnjic, para decretar el 2 a 0 y desatar la fiesta en el banco mens sana y en la cabecera que justamente estaba detrás de ese arco.

Herido, Aldosivi fue por el descuento pero se encontró con una importante firmeza defensiva y concentración. Gimnasia ganaba 2-0 y cerraba la primera etapa siendo más que el local, que se iba silbado por su gente, mientras que la cabecera visitante deliraba de alegría por la producción del equipo.

LA MISMA TÓNICA, LA MISMA CONVICCIÓN...

El complemento siguió con la misma tónica. Gimnasia con sus cuatro hombres en el fondo, Ayala como volante tapón delante de la defensa y los cuatro volantes ofensivos generando juego. El pibe Miranda se soltaba más y buscaba abastecer a Contín mientras que Paradela arrancaba más de atrás, jugaba, hacía jugar y hasta deleitaba con algún lujito.

El conjunto de Hoyos empujaba pero no complicaba a Martín Arias, y de contra el Lobo estaba para el tercero. En una de esas, sobre los 20 minutos se fue por derecha Eric Ramírez, lo bajaron en el área y Herrera decretó penal. Caco García de zurda la puso contra el palo derecho del arquero que se jugó para el otro lado. Era el 3-0 y parecía historia juzgada.

Fue el golpe de nocaut para Aldosivi y Gimnasia estaría más cerca del cuarto que el local de descontar. Después llegaron chances de Ramírez, que remató cruzado apenas desviado; después le pasó lo mismo a Paradela quien remató afuera y en otro intento el arquero le ahogó el grito; Pocrnjic después le tapó otro mano a mano a Contín en tiempo de descuento.

Los cambios no modificaron demasiado el partido, salvo que Lucas Licht que entró por Guiffrey, rechazó la pelota en la línea cuando se venía el descuento local en una jugada esporádica.

El equipo de Diego terminó jugando con solidez ante un rival que nunca estuvo en partido. Pero poco importa eso ahora, el hincha se fue feliz de Mardel y el equipo se recompuso tras la dura cachetada del clásico. La gente despidió a los jugadores con aplausos y cantando, “el Diego es del Lobo, y del Lobo no se va”. Se sabe que los tres partidos que vienen serán muy importantes también, y ahora deberá sacarse la espina de ganar en el Bosque, algo que deberá hacer de manera urgente.

Mientras tanto, Diego y sus muchachos siguen peleándola, cuando los dan por muertos, renacen, y el técnico afirma que no se va nada. Ahora, deberán ir por esa regularidad en el resultado que tanto necesita, para seguir soñando con quedarse en Primera.