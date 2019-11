Indignación por una parodia nazi en un colegio de San Juan

Alumnos de cuarto año de un colegio privado de San Juan desataron una fuerte reacción de indignación tras difundir en redes sociales una parodia del nazismo que realizaron como tarea para una clase de historia y por la que obtuvieron una alta calificación.

En el trabajo, que consiste en un video musical, alumnos personificados como jerarcas nazis hablan de “hacer jabón” a los judíos y recrean en tono paródico algunas de las torturas a las que fueron sometidos los prisioneros de campos de concentración durante el holocausto.

Tras la fuerte polémica que desató el trabajo al ser compartido por sus responsables en las redes, el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan separó de su cargo a la docente implicada, sancionó a los alumnos y dio intervención al Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI).

“I’m a nazi girl in a nazi world”, canta una alumna caracterizada como una jerarca nazi sobre la melodía de la canción “Barbie Girl”, mientras a su lado la acompaña un compañero suyo que tiene pintado el bigote de Hitler. Ambos interactúan con otros dos jóvenes disfrazados como prisioneros en campos de concentración. Con esa parodia, alumnos de cuarto año del Colegio Modelo de San Juan obtuvieron un 9 por parte de la profesora de Historia que les había encargado la tarea de investigar sobre el tema, desatando así una fuerte indignación entre la comunidad.

Y es que en el material -que fue compartido por uno de sus responsables en las redes sociales y no tardó en viralizarse- se puede observar a los estudiantes escenificando la doctrina antisemita del régimen nazi a través de canciones donde cantan “lideran los arios”, “no puedes ser discapacitado, tampoco homosexual”, “debes comportarte o morirás” o “hagamos jabones”.

Tras viralizarse en las redes, el repudio que generó el video fue inmediato. Al enterarse, las autoridades del colegio lanzaron un comunicado expresando su consternación y pidiendo disculpas a los grupos aludidos por su origen étnico, sus discapacidades y su orientación sexual.

En su descargo las autoridades del colegio señalan que la docente de Historia que había solicitado la tarea fue separada de su cargo y se encontraba arrepentida por lo sucedido.

En un intento por poner freno al escándalo, el secretario del Colegio Modelo, Víctor Kovalsky, coordinó un encuentro con el presidente de la Asociación Israelita de San Juan, Leonardo Siere, y la representante del INADI, Silvia Martín. En la reunión acordaron formalizar un programa con los estudiantes implicados para trabajar en temáticas vinculadas a la diversidad cultural y los valores.

Durante el encuentro, Siere pidió abordar el tema con la seriedad que se merece sin reducir ni naturalizar los hechos: “Conocemos la historia y creemos que los chicos pueden aprenderla sin utilizar parodias o burlas”. “Hay un total repudio al material. Entendemos que el video o lo que se les pidió a los alumnos no es correcto y la directora nos comunicó que la escuela no tiene esos valores. Repudió el video y lo que decían en él”, dijo en diálogo con el medio Diario de Cuyo.

El Ministerio de Educación de la provincia publicó a su vez un comunicado en el que exige el retiro inmediato del video y adelanta la decisión de iniciar un sumario administrativo a los directivos y la separación del cargo de la docente. También solicitó la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación y anunció que “los estudiantes tendrán que realizar una tarea reparadora e investigar sobre el tema a fin de conocer el trasfondo antisemita de su accionar”.

“La profesora no puede aceptar que un genocidio de seis millones de personas sea tomado como tema de burla, ni tolerar un material reivindicatorio de la ideología nazi. Si no entiende el disvalor del nazismo para la humanidad, no puede estar frente a un aula”, sostuvo Silvia Martín, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en San Juan.

Las autoridades del INADI también expresaron su posición mediante un comunicado en el que manifiestan estar trabajando en la construcción de valores y en la deconstrucción de la naturalización de prácticas y discursos que “nos llevan a la banalización o tratamiento inadecuado de temas tan sensibles como fue el flagelo del Holocausto”.

“Los alumnos deberán asistir a charlas de concientización y sensibilización”

“El negacionismo es una de las formas del antisemitismo moderno -reza el documento-. El racismo y la discriminación operan a través del discurso y las prácticas sociales, penetrando en el interior de las principales instituciones de la sociedad. Por ello es necesario trabajar, todos en conjunto, para erradicar las lógicas discriminatorias, racistas y xenófobas de todos los ámbitos de nuestras instituciones. Seguiremos trabajando como Institución para promover los valores del respeto y la aceptación de las diferencias, recordando siempre que en nuestro país somos iguales en derechos”.