El Gobierno cuestionó a los gremios que no le pedirán bono de fin de año a Alberto Fernández

En las últimas horas, el secretario general del sindicato de estatales UPCN, Andrés Rodríguez, aseguró que el sindicalismo tomará en consideración la situación difícil que vive el país y no solicitará este año un bono para los trabajadores en diciembre.

"No vamos a exigirle a Alberto bono navideño ni de fin de año porque sabemos que la situación es muy difícil. Todo ésto no se va a resolver fácil, ni en poco tiempo. Tenemos que acompañar", aseguró

Ante esos dichos, la respuesta de uno de los ministros de Macri fue contudente. Alenadro Finocchiaro (Educación) se hizo eco y salió al cruce. "Siempre nos va a parecer bien que haya diálogo y consenso. Y si finalmente determinados sectores sindicales, empresarios, políticos y dirigenciales de nuestro país pueden llegar a un acuerdo, va a estar bien para nosotros. Pero también es verdad que la coherencia es un valor en la política, entonces es raro que lo que hasta hace diez días era imprescindible, ahora no lo sea; que lo que hasta hace diez días era necesario, ahora no lo sea", cuestionó, en alusión a la señal que dio la CGT al presidente electo, en la previa del plenario que celebrarán el viernes, donde se debatirá la eventual reunificación de la central obrera.

Finocchiaro, uno de los voceros de la reunión de Gabinete que encabezó Macri este martes, habló de una distinta vara por parte de los gremios. "A nuestro Gobierno se le ha hecho paro en forma política innumerables veces. No puede ser que lo que hasta hace diez días era absolutamente imprescindible y necesario, hoy ya no lo sea", insistió Finocchiaro. "Si estábamos tan mal con las mismas condiciones, podíamos haber trabajado en ese consenso hace un mes, dos meses o un año. Lo digo en el sentido de privilegiar un alineamiento con determinado sector político y no con el país", planteó.