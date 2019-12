“Nunca hablé de nadie y a mi se me viene faltando el respeto”

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, dialogó ayer con radio La Redonda y fue consultado sobre los dichos de Diego Armando Maradona sobre él (Lea: Maradona disparó contra Verón y la Gata).

“Siempre traté de no meterme en líos mediáticos. Es un ejercicio constante. Nunca me manifesté ni hablé de nadie, y a mi se me viene faltando el respeto de manera frecuente”, sentenció el mandatario albirrojo.

El actual DT de Gimnasia también indicó que cuando vea a Gastón Fernández lo va a pelear porque “es de Estudiantes y es amigo de Verón”. En relación a esto, la Brujita indicó: “La Gata no es mi amigo, es mi hermano”.

Por otro lado, y metiéndose en la actualidad futbolística de Estudiantes, volvió a bancar a Gabriel Milito: “Son pocos los técnicos que te pueden dar una respuesta a lo que él quiere de su equipo y Milito lo tiene muy claro. Tiene la convicción y entiende bien el club, se adapta y lo quiere”.

Al ser consultado por los refuerzos no quiso dar nombres, pero confirmó que ahora los cañones apuntan a traer un delantero y un lateral por la izquierda (ver nota de tapa).

Por último, hizo referencia a las inauguraciones del estadio Jorge Luis Hirschi del mes pasado: “Lo que más disfruté fue la alegría de la gente. Ver abuelos, padres, hijos, tuvo una carga emotiva increíble”.