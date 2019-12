El aumento de la tasa SUM de 2020 llegará hasta el 80% para algunos contribuyentes

A pesar de que el promedio del aumento de la tasa SUM que el gobierno de Julio Garro envió al Concejo Deliberante es del 44 por ciento, la suba de este gravamen puede alcanzar hasta el 80 por ciento para algunos contribuyentes.

La diferencia entre un porcentual y otro del impacto obedece a la complejidad que reviste la tabla de categorías que clasifica las viviendas platenses respecto a la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) y que sufrió un reordenamiento en 2017 y, además, un revalúo de más del 1.000 por ciento que aplicó la Agencia Recaudadora bonaerense (ARBA) en 2018.

Así lo explica el titular de la Agencia Platense de Recaudación (APR), León Salim, al advertir que si bien el promedio del incremento propuesto para esta tasa es de 44 por ciento, admite que en algunos casos será de más y que en otros también de menos. “Estamos trabajando para corregir esa inequidad que se da y que nos obligó a establecer un tope del 80 por ciento para evitar que los aumentos se disparen, pero la solución es gradual y mientras se corrige, algunas partidas aumentan más que otras”, indicó a EL DÍA.

La cuestión surgió ayer en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, donde la concejal electa del Frente de Todos Yanina Lamberti expuso varios casos donde el aumento de la SUM era muy superior a los del promedio, alcanzando el tope.

Al mismo tiempo, la edil que asumirá su banca el próximo lunes cuestionó junto a su par Ariel Archanco que el incremento propuesto por el Ejecutivo podría redundar en una reducción de la cobrabilidad, la que, según indicó Salim en el auditorio, en 2019 fue del 62 por ciento, cayendo dos puntos porcentuales menos que el año pasado.

El análisis de las ordenanzas fiscal e impositiva se dieron en medio de la exposición que funcionarios de la Comuna hicieron en la comisión de Hacienda, que al terminar la reunión despachó ambos proyectos junto con el del Presupuesto 2020, estimado en 13.200 millones de pesos, con énfasis en la secretaría de Producción y una reducción obras públicas del 37 por ciento respecto de este año.

FUERTES CRUCES

En este marco, el oficialismo y la oposición no escatimaron discusiones ni chicanas en torno a los números del municipio, teniendo su punto más álgido cuando la oposición cuestionó las partidas asignadas a las áreas sociales en el presupuesto del año próximo y su comparación con la ejecución de este año.

Todo comenzó cuando Archanco, Lamberti y la massista Virginia Rodríguez cuestionaron la asignación de partidas a la secretaría de Producción y de Salud, fundamentalmente, y que la comparación de sus incrementos proyectados se realizara respecto a lo ejecutado este año.

Fue el presidente de la comisión, el concejal del PRO Julio Irurueta, quien lanzó la chicana más picante de la tarde. Frente a los cuestionamientos de la edil peronista, respondió: “Si anduviese todo tan mal la gente no nos hubiese votado, no me hagas tirarte el resultado de la elección por la cara”.

En este clima de tensión es que el secretario de Economía municipal, Horacio Prada, admitió las distorsiones en el presupuesto pero inmediatamente agregó que se trata de un fenómeno presente “en los últimos ocho años”, es decir, también cuando gobernaba el antecesor de Garro, Pablo Bruera.

“No es un problema de gestión. En contextos inflacionarios como los de los últimos años esta distorsión se hace mayor”, dijo y reconoció que es necesario aplicar a estos cálculos “un sinceramiento”. “Hacemos presupuestos lindos y rendiciones (de cuentas) malas, pero no es un problema de ahora”, cerró.