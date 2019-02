Comenzarán los alegatos del juicio a ex jefes policiales por coimas

El juicio que se le sigue a ocho ex jefes policiales en La Plata, acusados de conformar una red de recaudación y distribución de dinero ilegal, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, cuando comenzarán los alegatos de las partes.

El hecho se conoció hace casi tres años, cuando aparecieron sobres con dinero -presuntamente derivado de coimas- en un escritorio de la jefatura Departamental de la capital provincial.

El Tribunal Oral 3 de La Plata, integrado por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali escuchó hoy las declaraciones de los últimos testigos y, luego, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta la semana próxima, para dar inicio a los alegatos de los fiscales María Victoria Huergo y Javier Berlinghieri, y de las defensas.

Al banquillo de los acusados llegaron en calidad de detenidos por los delitos de "asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)", el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, el comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

En la misma situación están el jefe de la comisaría segunda; Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

También estuvo acusado y preso el ex comisario Federico Máximo Jurado, pero fue hallado muerto en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense.

Además son juzgados, aunque llegaron libres al juicio, el ex comisario de la cuarta, Juan Retamozzo y la secretaria del titular de la departamental, María de los Angeles Ramirez, acusada de "encubrimiento agravado".

Al elevar la causa a juicio oral, la jueza Marcela Garmendia dio por acreditado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 los imputados integraron "una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae sobre la cúpula que, además, posee una multitud de medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines".

Además, sostuvo que del operativo participaban 13 comisarías de La Plata y la división Patrulla Motorizada, "quienes solicitaban y exigían la entrega de distintas sumas de dinero a comerciantes a cambio de seguridad o de funcionar sin habilitación o a personas para vender estupefacientes".