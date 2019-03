Hugo Figueras y La banda del vagón: música para chicos con guiños para los más grandes

El docente, compositor y cantante infantil reúne a su primer proyecto artístico para llenar el Coliseo de ritmos latinoamericanos

| Publicado en Edición Impresa

El ciclo “Ciudad en escena” fue la excusa perfecta para que Hugo Figueras, reconocido artista del mundo infantil, reúna a los músicos con los que le dio vida a su exitoso primer proyecto La banda del vagón para ofrecer, este domingo a las 17, un colorido show en el Coliseo Podestá: una propuesta pensada para los chicos, hecha por amigos, pero con guiños para el disfrute -también- de los más grandes.

“No es un show de Hugo Figueras sino que es con la banda, que la armo de vez en cuando”, aclaró de entrada el compositor, docente y cantante infantil en diálogo con EL DIA, sobre este espectáculo con aroma a reencuentro.

“Cuando hice mi primer disco, ‘Un vagón de canciones’, éramos una gran banda que después se fue achicando, por los motivos lógicos de la vida, y hoy estoy tocando solo. Pero cuando hay ocasiones como ésta, armo la banda de nuevo y salimos a tocar. Son músicos que realmente admiro mucho y con los que fuimos creciendo juntos”, explicó Figueras, quien estará acompañado por Facundo Codino, Matías Ruiz, Fede Arreseygor, Dani Bugallo, Karina Álvarez, Vicky García, Pablo Mini, Martín Sessa, José Flamenco, Leticia Zucherino, Flavia Fontana, Agustín Andrade, Araceli Arce y Manuel Mercado (músicos); Cintia Coria y Ángeles Braceras (voces) y Pablo De la Fuente (actor).

Y “ésta” será una ocasión especial, claro, porque Figueras y compañía enfrentarán una platea de más de mil espectadores, en un escenario que les dará más herramientas para interactuar. “El Coliseo es un marco precioso. Yo vengo tocando mucho en plazas, y también en bares con propuestas más intimistas. Pero me encanta el clima que se genera en el teatro, porque uno puede jugar con ciertas sutilezas, y darse algunos lujos que no siempre puede”.

Figueras realizará, junto a los músicos, un repaso por sus canciones, en las que, con historias que en general incluyen animales como gancho para los más chicos esconde otras cuestiones. El músico ha delineado un estilo propio a base de la “ridiculización de ciertos aspectos que todos tenemos” y de otros que simplemente están: en “La familia parra”, por ejemplo, nos habla de los nuevos modelos de familia -mamá con novio/a, papá con novia/o, los hermanos de un lado y del otro, los hijos de las parejas mamá y papá-, buscando “poner en cuestión fenómenos sociales del momentos”, desde el humor y el respeto. Lejos está de él, y de su estilo, aclaró, la “bajada de línea” sobre los valores éticos y morales, algo que no le interesa trabajar en sus producciones. “Prefiero cierta ironía y la visibilización de hábitos nuevos, puestas quizás sobre un animalito, pero con una reflexión”, explicó.

Y mientras se sucede ese paseo musical irán apareciendo sobre el escenario típicos personajes que inundan sus letras, como Dominga, la jirafa, que canta solfeando; o, entre otros, la comadreja, que se queja y se queja, y que no tiene clima que le venga bien.

“Va a ser un show bastante colorido porque tenemos una banda que ofrece posibilidades distintas por las características de los instrumentos”, aseguró Figueras, sobre la agrupación a la que definió como una “especie de orquesta de cámara” que incluye un cuarteto de cuerdas + contrabajo; flautas, clarinete y fagot; saxo y trompeta; guitarra eléctrica, bajo y batería; piano y clave (para una canción de color barroco).

Cultor de la música acústica, Figueras se mueve entre los géneros musicales latinoamericanos como pez en el agua, y saca de su mochila de canciones algún rock, un merengue y un folclore, aunque también puede salir, por qué no, un tango y una salsa, además de algún clásico. Lo único que se propone es “tocarlos lo mejor posible” y para eso, su condición, es apelar a lo acústico, lejos de las propuestas más electrónicas, tipo dj.

Sobre su mirada del entretenimiento infantil, en el que se fue metiendo de a poco, dijo que hay de todo. “Hay mucha cosa que me parece valorable, otra que no tanto. Pero hay público y propuestas para todos los gustos. A mí me gusta hacer lo que a mí me gusta comprar: música lo mejor hecha posible”, remarcó.

Oriundo de Realicó, La Pampa, llegó a La Plata en 1990 para estudiar en la Facultad de Bellas Artes la carrera de composición musical y dirección de orquesta. Se recibió de la primera, pero no de la segunda, aunque siguió tomando clases particulares, tocó en orquestas el violonchelo y por cuestiones económicas empezó a trabajar como profe de música en un jardín maternal (el de Obras Públicas), en donde todavía se desempeña.

Ese trabajo, reconoció, le “torció un poco el destino”. Se pensaba estudiando con una beca en Europa algo más relacionado con la composición, y empezó a dedicarse mucho a la música para chicos (aunque no exclusivamente): también trabaja en el proyecto Orquesta Escuela, haciendo arreglos musicales, y también da clase en la FBA, en una cátedra de la carrera de Música Popular, algo que lo hubiera gustado estudiar.

“Cuando empecé a trabajar con chicos fue por una necesidad económica, luego empecé a juntar las cosas que me gustaban hacer: componer y producir música. En el ‘98, empecé a grabar en casa, y se me ocurrió hacer música propia para usar en el jardín. Así comencé a hacer discos para regalar en el jardín”, contó sobre sus inicios. En 2001 hizo el primero álbum, el ya famoso “Un vagón de canciones”, un material que “no tuvo intención de salir al mercado sino que fue como un regalo para los nenes, de hecho se escuchan sus voces. Y lo grabé con muchos de los músicos que ahora van a estar conmigo en el Coliseo”.

Según contó Hugo, aquel primer proyecto, que financiaba vendiendo copias entre familiares y amigos, llamó la atención de Gobbi music, que edita y distribuye música para niños, y quien le propuso editar un nuevo disco. “Y ahí empezó la cosa”, recordó Hugo, que tiene seis discos -dos instrumentales para bebés- en su haber.

Padre de dos nenas de 9 y 5 años, el músico reconoció que no sólo disfruta y se divierte trabajando para los más chicos sino que aprende y, de paso, lo ayudan a componer. “Tienen una lógica ilógica tan pura, que me nutre todo el tiempo. En el trabajo de todos los días juego a improvisar y a veces salen cosas increíbles”, cerró Hugo, acordándose de que el origen de “La familia parra”, por ejemplo, lo tuvo gracias a un nene que le preguntó ‘¿cuál de los dos?’ cuando él le hizo un comentario sobre su padre.

Con entradas populares a $150, el ingreso para Hugo Figueras y La banda del vagón será por orden de llegada.