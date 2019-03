Para no perder el ritmo, hubo fútbol frente a la Reserva

| Publicado en Edición Impresa

El plantel profesional de Estudiantes cerró la semana de trabajos ayer con una práctica de fútbol ante la Reserva en el Country Club. Gabriel Milito puso en cancha el mismo esquema que utilizó el pasado lunes ante Huracán y realizó dos modificaciones en cuanto a los nombres: Daniel Sappa y Juan Ignacio Díaz por Mariano Andújar y Gonzalo Jara.

Teniendo en cuenta que este fin de semana no hubo fútbol en la Superliga por la fecha FIFA, el entrenador albirrojo no quiso que sus dirigidos pierdan ritmo y por eso se enfrentó al conjunto que comanda Leandro Desábato, que por el mismo motivo no tuvo competencia oficial.

Los once que paró en cancha el técnico pincha fueron: Daniel Sappa; Nicolás Bazzana, Jonatan Schunke, Juan Ignacio Díaz; Facundo Sanchez, Nahuel Estévez, Enzo Kalinski, Mauricio Rosales; Matías Pellegrini, Gastón Fernández; y Lucas Albertengo. Luego, al iniciarse el segundo bloque ingresó Facundo Mura en lugar de Rosales.

Andújar no estuvo en el arco porque frente al Globo llegó a las cinco amarillas y no podrá jugar el lunes 1º de abril ante San Martín de Tucumán. Por este motivo Milito le empezó a dar más rodaje a Sappa, que volverá a atajar en Primera (hace dos semanas defendiendo el arco de la Reserva en el clásico) después de un año.

El último encuentro de Sappa fue el 9 de abril del 2018 en una derrota albirroja por 2-0 ante Chacarita en el estadio Centenario de Quilmes. Por ese entonces el entrenador era Lucas Bernardi.

En cuanto a Gonzalo Jara, el chileno no se encuentra entrenando en City Bell porque fue convocado a la Selección Chilena. El viernes por la noche, en la derrota 3-1 de su seleccionado ante México, ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo en lugar de Iván Morales Bravo.

La Roja volverá a jugar el próximo martes frente a Estados Unidos y luego Jara volverá a nuestro país para sumarse a los entrenamientos de Estudiantes. Teniendo en cuenta que el Pincha juega recién el lunes, todo parece indicar que no está en riesgo su participación en el encuentro ante el conjunto tucumano.

LICENCIADOS HASTA EL MARTES

Los jugadores de Estudiantes tendrá hoy y mañana libre, por lo que regresarán recién el martes a los entrenamientos pensando en la anteúltima jornada del campeonato de la Superliga 2018/19.

Milito a partir de ese día le dará forma el once inicial que irá en busca de una nueva victoria, aunque por lo mostrado hasta el momento el equipo no variará mucho del que le ganó hace una semana a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Una de las mayores dudas es sí podrá llegar Rodrigo Braña.