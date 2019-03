Messi, recargado: "No necesito vender humo diciendo que amo a la Selección a cada rato"

El jugador argentino dijo que "quiero ganar algo con la Selección y voy a seguir intentándolo, a pesar de que muchos me dicen que no vaya más"

El astro Lionel Messi rompió hoy el silencio que mantenía con los medios de prensa argentinos y confesó que "aún quiere ganar algo con el seleccionado y que seguirá intentándolo", confirmando así que jugará la Copa América de Brasil a mitad de año.

"No necesito vender humo diciendo que amo a la Selección a cada rato. Quiero ganar algo con la Selección y voy a seguir intentándolo, a pesar de que muchos me dicen que no vaya más", subrayó el crack rosarino en una entrevista que concedió a Radio Club Octubre (FM 94,7).

Messi, de 31 años, regresó al seleccionado argentino el viernes pasado en la derrota frente a Venezuela (3-1) en un amistoso jugado en Madrid, luego de su anterior participación nueve meses atrás en la Copa del Mundo de Rusia.

"Me costó volver a hablar con los medios porque fue un golpe muy duro, de los peores que me tocó vivir", recordó el rosarino en alusión a la eliminación del Mundial a manos de Francia, luego campeón.

Messi, estrella de Barcelona, explicó también por qué no jugó el segundo amistoso de Argentina, ante Marruecos el martes último, en el triunfo por 1-0 en la ciudad de Tánger, ausencia que generó malestar en el ambiente del fútbol, en especial de algunos ex jugadores del seleccionado nacional.

"Le expliqué la situación al entrenador, consideré que era lo mejor regresar a Barcelona así me recuperaba mejor físicamente. Desde que llegué a Barcelona no hice nada, sólo descansé", respondió Messi.