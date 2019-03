Estudiantes dio pelea aún en la adversidad

La Academia le tiró su jerarquía encima para quedarse con un duelo clave. El Pincha lo peleó y casi lo empata sobre el final. Dentro de un panorama negro, un poco de luz

Otra derrota, la tercera en forma consecutiva y la quinta en seis fechas. El panorama no es el mejor para este Estudiantes que no puede frenar su caída. Pero hay derrotas y derrotas. La de anoche no fue como ante San Martín de San Juan, Argentinos y Talleres. Anoche fue un equipo más solidario, equilibrado y, si hubiese tenido un poco de suerte, se traía un empate en su visita a Racing, el cómodo puntero de la Superliga. Perdió 1-0 y desde ahora sólo piensa en recuperarse contra Gimnasia, en el clásico de la próxima semana.

Este Estudiantes, derrumbado física y futbolísticamente tuvo que poner la cara contra el mejor equipo argentino. En Avellaneda se dieron la mano el mejor y el peor del momento. Las apuestas, los pronósticos y hasta los pálpitos tenían dueño. Así fue, porque la Academia se quedó con los tres puntos y medio torneo en el bolsillo. Parece que nadie ni nadie le quitará el festejo en cuatro fechas.

No obstante, de todas las derrotas de este año, esta dejó algunas cosas positivas. En medio de una tormenta infernal, por primera vez en un tiempo el equipo mostró un esquema apto para este plantel. Fue corto y solidario, tuvo corazón y, aunque fue superado en varios pasajes del partido, casi da un verdadero batacazo. Si mantiene algunos aspectos del juego de ayer y logra equilibrar donde peor está, puede vislumbrar un cierre más digno que este presente.

En el primer tiempo Racing manejó la pelota a lo ancho de la cancha, con las subidas de Zaracho y Mena por derecha e izquierda. Todo el tiempo los laterales pisaron el área rival con mucha velocidad, y con los pases cruzados del chileno Marcelo Díaz, que manejó los hilos de su equipo siempre con pases a un toque.

Lo buscó todo el tiempo el local y, si bien no tuvo chances muy claras de gol, que se pusiera en ventaja era una realidad tan grande como el estadio. Se revolcó un par de veces Mariano Andújar y sacó todo de arriba Jonatan Schunke. El rancho fue cascoteado, pero las paredes estaban de pie. Pero...

A los 34 minutos se produjo la jugada clave del partido. Lucas Albertengo quiso gambetear en la puerta del área. Le cometieron falta y los protagonistas se quedaron esperando la pitada del árbitro. El que no se quedó fue el uruguayo Castro, que remató fuerte. La pelota se desvió en un jugador de Racing, pegó en el palo derecho de Arias y pasó por toda la línea de gol. ¿La suerte del campeón? Puede ser, porque en la jugada siguiente el local marcó su gol, el del triunfo.

El reloj marcaba 36 minutos y la confianza del inicio ya había cambiado en preocupación. Hasta que otro centro cayó en el área y Fernando Evangelista durmió en la marca. Darío Cvitanich hizo dos movimientos para quedar mano a mano con Andújar. Cerró los ojos y le pegó fuerte al palo derecho. Gol y explosión en el Cilindro. Justicia, con un guiño imprescindible de la suerte.

El tanto cambió el partido. A Estudiantes se le terminó el plan que había ideado para visitar al puntero. Lo que duró del primer tiempo lo sufrió y Racing casi gritó el segundo con un pase al centro del área que terminó en las manos del arquero, cuando Lisandro López -el alma de su equipo- había anticipado a todos. En buena parte de la cancha se gritó antes porque pareció gol.

En el complemento el partido se modificó. Estudiantes, con lo poco que tiene, intentó llegar hasta el arco de enfrente. Por momentos apeló al pelotazo cruzado o frontal, alguna vez lo quiso Manuel Castro por derecha y con los cambios logró una mayor tenencia de la pelota. Porque la Gata Fernández le dio otra fisonomía al equipo al asociarse y meter el pase justo.

Un cabezazo pasó cerca, hubo un remate de Fernández que casi se filtra por el segundo palo y una buena combinación dejó a Albertengo mano a mano contra el arquero, que se hizo grande para ahogar el grito de Estudiantes. Esta fue la jugada más clara del segundo tiempo, que pudo ser el gol del empate.

Es verdad que en el global fue menos que Racing, y que en calidad de juego lo del Pincha fue menos que el dueño de casa. Pero si la suerte le tocase a favor anoche podría haber dado el golpe en Avellaneda contra el equipo que se llenó de miedos en el segundo tiempo, aun teniendo diez veces más y mejor plantel que Estudiantes.

En definitiva el final marcó otra derrota, que hace cada vez más pesado el momento del equipo y que desnuda las falencias del plantel. No hay un lateral por izquierda (el puesto menos cubierto de todos), le faltan opciones en ataque y no encontró quién pudiera ser el reemplazante de Matías Pellegrini. Tampoco tiene, y es imperdonable, un jugador que maneje la pelota parada. La jugada del final de Nahuel Estévez desperdiciando un córner no está dentro de la lógica de la historia del Club. Se hicieron las cosas mal y todavía hubo poca autocrítica. Estudiantes perdió el rumbo y lo está pagando muy caro. La pelea por no descender ya dejó de ser un panfleto político: es una realidad que no se va a poder tapar ni con tres triunfos en fila. Pero claro, para eso primero deberá dejar de perder.