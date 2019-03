Denuncian a una casa de sepelios por maltrato y daños al cuerpo de su madre

Aseguran que el cadáver sufrió laceraciones en el traslado desde la casa de uno de los familiares hacia la sede de la empresa

La muerte de todo ser humano es causante del más profundo dolor familiar. Para Cecilia, Enrique y Fernando Sztelmak, hermanos ellos, el fallecimiento de su madre tuvo una cuota más de pesar, debido a que durante más de dos años la mujer estuvo postrada en una cama por razones de salud.

El vínculo entre los cuatro era (entre los tres lo sigue siendo) “muy fuerte” y, si bien el deceso de Delia Dora Galli no los tomó por sorpresa, fue un golpe duro del cual “todavía no nos repusimos”, le contó Enrique a este medio.

Mucho de esa aflicción, aseguró, está relacionada a la denuncia que hicieron contra la empresa de sepelios Betti, a la que acusan de haber maltratado el cuerpo de Galli.

“Se muere tu mamá y cuando la vas a velar te encontrás con una situación terrible”, explicó Cecilia. La historia a la que hace referencia comenzó el 21 de febrero a las 11 de la mañana, con un llamado de teléfono de la mujer a su hermano Enrique: “Vení que la tenemos que internar”.

Él arribó unos 20 minutos más tarde y, previendo lo peor, llamaron al SUM. El personal médico constató entonces que Galli, quien tenía internación domiciliaria en la casa de Cecila, no presentaba signos vitales. Luego se comunicaron con la sucursal de City Bell de la funeraria, y a las 17 personal de la misma “vino con un médico de nombre Ricardo Vitale” para confirmar la muerte, detallaron los Sztelmak.

Conforme a lo indicado por Enrique a EL DIA, a las 17.20 llegó otra ambulancia, esta vez de la compañía contratada, para trasladar los restos de Galli a la sede. En ese momento, escucharon a uno de los empleados quejarse por el peso de su madre: “¡No avisaron del tamaño que tiene!”. Más allá de la bronca que les generó el comentario, no creyeron que se desencadenaría lo que terminó ocurriendo.

Es que, según dijo Cecilia, “nosotros mismos la subimos a la ambulancia en perfectas condiciones. No tenía lastimaduras, no tenía escaras, nada. Lo que vimos en el féretro no era lo mismo que se habían llevado de mi casa”.

Por otra parte, “el médico de la empresa había visto el cuerpo con anterioridad. En todo caso, tendrían que estar preparados para este tipo de condiciones (Galli padecía de obesidad)”, protestó Enrique.

A las dos horas, lo llamaron desde la casa mortuoria. Una voz le dijo que lo mejor era “velarla a cajón cerrado” debido a que “estaba perdiendo líquido”. Ambos hermanos se negaron al requerimiento, mas Cecilia no se quedó tranquila y fue a la sala donde habían colocado el cuerpo de su mamá.

“Vimos UN MONSTRUO”

Enseguida notó que algo “no andaba bien”. La cara, los brazos y las piernas tenían moretones. En la cabeza, por sobre la nuca, “le habían hecho un agujero, más o menos de la profundidad de un dedo, y para disimularlo le habían colocado como una cofia”. Y, aseveraron, “le faltaba un pedazo de dedo del pie. Vimos un monstruo, no a nuestra madre”.

El asombro y la indignación se apoderó de los dos. “Para colmo”, añadió Cecilia, “la misma persona entró a la salita y nos volvió a ‘sugerir’ que la velemos a cajón cerrado”.

Ante una nueva negativa, les ofrecieron “por 2.700 pesos más”, el servicio de una persona “para acondicionar los restos el tiempo que hiciera falta”.

Con esa imagen, Enrique fue a la Comisaría Décima a radicar la denuncia.

Poco después, la Policía Científica retiró el cuerpo y también llevó a cabo un procedimiento en la casa de Cecilia, para corroborar el estado del lugar en el que había permanecido internada durante 28 meses.

Entre toda esa turbación, el hombre reveló que “se nos acercó otro empleado a preguntarnos si igual la queríamos velar ahí, porque en caso contrario íbamos a perder el turno del crematorio y era difícil que después nos dieran otro. Parecía una tomada de pelo”.

“PEDIMOS UN POCO DE HUMANIDAD”

El enojo fue in crescendo, sobre todo porque -según el testimonio de los hermanos-, nunca les dijeron qué había pasado. “Si nos hubieran dicho ‘se nos cayó’ o ‘tuvimos problemas para trasladarla’, hubiera sido distinto. Pero en ningún momento nos ofrecieron una explicación o una disculpa”, declararon. “No mostraron algo de humanidad en todo el tiempo que estuvimos ahí”, sostuvieron.

Galli falleció el 21 de febrero, pero “la terminamos de enterrar dos días después”, manifestó Enrique. “Su voluntad era cremarla, pero como en medio de todo estaba la cuestión judicial no pudo ser”, agregó.

“No se merecía esto. Ni ella ni nadie. Por eso, queremos ir con esta causa hasta las últimas consecuencias”, afirmó Cecilia. “Yo juré, adelante del cajón, que esto no iba a terminar así”, intervino Enrique. En ese sentido, la mujer expresó que “para la ley estamos hablando de un objeto. Para nosotros es nuestra mamá”. (ver aparte)

Cabe destacar que este medio intentó, de diversas maneras, obtener una declaración por parte de la empresa, pero los requerimientos no fueron respondidos.

