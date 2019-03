Cada vez son más los adultos mayores que siguen manejando

Los especialistas lo ven como uno de los rasgos salientes de una generación que madura de manera distinta a las anteriores, con la aspiración de mantenerse más activa y con mayor autonomía

Lucrecia Arceguet (80), socióloga “ Siempre me gustó manejar y por eso me parece de lo más natural hacerlo ahora. Creo que lo único que cambia es que desde hace tres años tengo que usar anteojos al volante y que ahora manejo con mucha más cautela. No siento que el tránsito sea especialmente agresivo con los adultos mayores, pero evito andar por el Centro en horas pico. Creo que, en todo caso, el que puede tener dificultades es aquel que empezó a manejar de grande”.