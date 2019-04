No se sabe dónde está “Salvator Mundi”, de Da Vinci, el cuadro más caro del mundo

| Publicado en Edición Impresa

La pintura “Salvator Mundi”, de Leonardo da Vinci, la obra más cara del mundo, vendida en noviembre de 2017 por 450 millones de dólares, está desaparecida y llevan seis meses sin conocer su paradero, según informó ayer The New York Times. La exhibición que iba a inaugurar el Louvre Abu Dhabi (Emiratos Arabes) con el lienzo de Da Vinci nunca se llevó adelante. Desde el museo se negaron a responder las razones de la decisión, pero trabajadores de la institución dijeron que no tienen conocimiento del paradero de la pintura, un óleo que representa a Jesucristo y data del año 1500.