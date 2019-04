Clínicas de la Provincia en terapia intensiva por la suba de los costos en todos los rubros

En La Plata ya cerró un centro pediátrico y otro sanatorio bajó las persianas en Luján. Buscan alternativas ante la crisis

La Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por la crítica situación que está atravesando el sector por el alza de costos en insumos, servicios públicos e infraestructura y crece la incertidumbre en el sector porque algunas clínicas del territorio bonaerense ya bajaron las persianas: una en La Plata -la Clínica Pediátrica del Centro- y otra en Luján. Otro eje que potencia la preocupación pasa por las deudas que tiene el sector con la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Néstor Porras, presidente de Fecliba, dijo a este diario que “la situación es gravísima. Los incrementos en servicios públicos, insumos y salarios son difíciles de afrontar cobrando valores que están atrasados con respecto a la evolución de los egresos que tenemos. Necesitamos que nos presten más atención porque somos la principal ayuda de los hospitales públicos, ya que atendemos a buena parte de la franja de la seguridad social”.

SUBSIDIOS PARA LA LUZ

Resaltó el dirigente de Fecliba que “necesitamos un subsidio para afrontar el servicio de luz. Nos tratan como megaempresas que no lo somos”.

En la Provincia hay unas 250 clínicas y la mayoría está afrontando la batalla económica y financiera para mantener las puertas abiertas.

Sobre los salarios, Porras mencionó que “se va a cerrar la paritaria salarial 2018 con un aumento del 13 por ciento para este año, desdoblado en aumentos del 6 por ciento para abril y 7 por ciento para mayo. En este caso queremos aclarar que no hay ninguna clínica que integre Fecliba que no esté en condiciones de afrontarlo. Se está hablando con los gremios del sector y los salarios y el empleo es lo último que se quiere tocar”.

Con respecto a versiones de que un sector de clínicas de la provincia no podía afrontar los compromisos salariales, Porrás mencionó que “no hay ningún dato oficial al respecto. Se hizo un planteo público sin mayores precisiones y no se informó detalladamente cuáles serían los centros de salud que pasarían por esta situación. Queremos expresar que estamos en gestiones constantes, capeando la crisis, dialogando con diferentes sectores, pero no estamos en esas situaciones extremas”.

ALTA INFLACIÓN Y DEVALUACIÓN

Para Porras, “la alta inflación y la devaluación nos afectan gravemente. IOMA y PAMI son las obras sociales más importantes con las que trabaja nuestra franja. No somos el negocio de un prepago, sino una parte de la seguridad social junto a los hospitales”.

“Estamos en negociación con las obras sociales estatales”, añadió Porras.

“Nuestros costos están todos dolarizados. Hay una cadena de aumentos de todo tipo pero no logramos el valor equivalente por las prestaciones. Se nos está haciendo cuesta arriba pagar salarios, aportes y mantener los servicios con calidad”, explicó el titular de la entidad.

También dijo que “apelamos a las autoridades legislativas y ejecutivas para que tomen conciencia de que no somos un gasto sino una inversión. Esperemos que el Estado no se dé cuenta cuando ya no estemos de todo lo que nos necesitan”.

En ese contexto, Porrás adelantó que en las últimas horas tuvieron una negociación con el Pami que les pagará un aumento del 6 por ciento, desgranado en dos cuotas: 3 por ciento este mes y otros 3 en mayo, cerrando el ciclo 2018 con un 38 por ciento de aumento en referencia a lo que paga PAMI por los servicios que le brindamos a sus afiliados. En julio se retomarán las negociaciones para evaluar el impacto de la inflación y negociar en consecuencia a esos números”.

También indicaron desde Fecliba que se están estableciendo negociaciones con IOMA en el mismo sentido.

DEUDAS CON AFIP, EJE DE POSIBLES CIERRES

Porrás mencionó que “si no se aplica la emergencia sanitaria en 2019, que cubre los aportes adeudados a AFIP el 90 por ciento de las clínicas de la Provincia podría correr el riesgo de cierre. Entendemos que los funcionarios nacionales y provinciales deben tomar este asunto en la dimensión que lo requieren”.

Desde la Federación indicaron que se necesita un “un plan de gestión intenso, amplio y multisectorial para atravesar esta preocupante situación”.