La titular del FMI evaluó que " las expectativas inflacionarias están aumentando" en Argentina

Los dichos de la máxima autoridad del organismo internacional se conocieron luego de que se aprobara el desembolso de US$ 10.800 millones para la Argentina. En tanto, en el Ministerio de Hacienda destacaron que el FMI espera una recuperación paulatina de la economía argentina

El Ministerio de Hacienda destacó hoy que el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la Argentina divulgado esta tarde "revisa hacia arriba" la proyección de crecimiento de la actividad económica y espera "una recuperación paulatina". Sin embargo, la titular del FMI indicó que "la inflación sigue siendo elevada; las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar".

"El staff del FMI revisa hacia arriba su proyección de crecimiento, acercándose a la nuestra; el informe dice que se espera una recuperación paulatina comenzando en el segundo trimestre”, remarcó esta tarde una alta fuente del Ministerio de Hacienda tras conocerse la decisión del Fondo de aprobar el desembolso de US$ 10.800 millones para la Argentina al concluir la tercera revisión del acuerdo stand by vigente desde junio de 2018.

Según trascendió desde Washington, Christine Lagarde evaluó que "la actividad económica se contrajo en 2018, pero hay indicios de que la recesión ha tocado fondo, y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres". Para Lagarde, "sin embargo, la inflación sigue siendo elevada; las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar".

Las fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron categóricamente que "desde el gobierno creemos que la recuperación ya habría comenzado". "Lo importante", señaló el análisis local, es que "la revisión fue aprobada y el Board aprobó los desembolsos para Argentina; el programa marcha de acuerdo a los esperado", se enfatizó a través de este análisis "off the record".

Sobre las metas fiscales, desde Hacienda se consideró que "no hay un cambio de la meta anual; sí hay un rebalanceo de las metas trimestrales a lo largo del año". "La meta acumulada del segundo trimestre pasa a $20.000 millones (0,1% del PBI) y la meta acumulada del tercer trimestre pasa a 60.000 millones (0,3% del PBI); no cambia la meta fiscal, tan sólo se estableció un sendero consistente para su cumplimiento", enfatizó la fuente consultada.

Sobre los "gastos sociales", se especificó que "se incorporó 0,1% adicional a la cláusula social, que pasa de 0,2% a 0,3% del PBI y alcanzará los 60.000 millones de pesos; así se logra incorporar al gasto el aumento adelantado de 46% a la AUH y cumplir con el resto de los programas".

Las fuentes gubernamentales admitieron que "hay que esperar cómo evoluciona la recaudación en los próximos meses; se proyecta que el mayor crecimiento a lo esperado y la mayor inflación a la esperada implicará mejoras en los ingresos".

"También hay que tener en cuenta cuántos ingresos no tributarios podemos generar", añadieron y explicaron que, "por el lado de los gastos, no hay recortes adicionales que tengamos que hacer" pero admitieron que "podría haber reducciones en el margen de gastos, incluyendo una racionalización de gastos en bienes y servicios y de gastos de capital no prioritarios".

Desde el Ministerio también se relativizó la naturaleza de este “waiver de aplicabilidad”; según la fuente, "se trata simplemente de que los datos de marzo no estaban (concluidos) al cierre de la revisión".