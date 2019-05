"Ponzio será titular", anunció Gallardo sobre el duelo de River ante Paranaense

El experimentado volante central Leonardo Ponzio "va a jugar el jueves contra Athlético Paranaense aunque no esté para aguantar todo el partido", confió hoy el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, a 48 horas de la segunda final de la Recopa Sudamericana que se disputará en el Monumental de Núñez, donde los "millonarios" deberán levantar el 0-1 con el que se volvieron del cotejo de ida en Brasil.

"Tal vez él no esté para todo el partido, pero necesito experiencia, ganas, espíritu. Hace varios partidos que no juega y tiene deseo de estar y será importante, porque desde lo futbolístico necesitamos al mejor Ponzio en el tiempo que esté. Que tenga ese empuje y permanezca atento a los circuitos de contraataque de Paranaense", confió esta noche Gallardo en la conferencia de prensa prepartido.

"Pero del resto del equipo no voy a decir más nada ni tampoco voy a contar todas las posibilidades que tenemos, pero más allá de los que inicien, la postura no cambia", advirtió. Lo que sí estimó el "Muñeco" es que el encuentro de este jueves "va a ser distinto. Estoy convencido que va a ser diferente porque nosotros tenemos la necesidad y no hicimos un buen partido allá, pero también creo que vamos a tener una postura opuesta a entonces, saliendo a buscar el partido y asumiendo el protagonismo ante un rival fuerte".

"Porque más allá de la historia y entender el plus y la calidad de las definiciones, en nuestra casa lo que está es el deseo de la Copa, ya que es un objetivo y hay una sintonía especial por esto. Las cosas pasan por algo y nos costó hacer pie allá, pero se vio que tampoco nos pasan por arriba. Podemos perder cuando jugamos mal, pero está el plus de los hinchas y todos lo saben", avisó.