La historia de la máscara de Mickey "más fea del mundo" que es viral y es un éxito en ventas

Esta es la máscara de Mickey "más fea del mundo" que hizo Damián Borrajo, dueño de una casa de disfraces en el barrio Maipú, provincia de Córdoba

La historia de este cordobés que vende máscaras de Mickey Mouse está siendo viral. Todo comenzó cuando él tenía 8 años y sintió curiosidad por aprender más de disfraces gracias a su mamá; la familia tenía una casa de disfraces y de ahí sus influencias con los personajes. Contó para La Nación, que hace casi 10 años le pidieron la máscara del ratón más famoso del mundo y el intento fue un fiasco. “Era el más feo del mundo” dijo con nostalgia. Pero fue motivo suficiente para inspirarse y encontrar la manera de poder hacerla de la mejor forma.

Estudió, investigó y hoy vende a todo el mundo con la autorización oficial de Disney. El promedio en general de la máscara de Mickey Mouse es de US$1500 y consiguió distribuir más de 2000. Damián Borrajo contó que el conocimiento para utilizar los materiales lo había obtenido; pero no así la forma en la que manejarlos de manera óptima. Encontró entonces un programa con el que transformó sus manos “en una máquina 3D” y confesó que “uno mismo saca el artista que tiene adentro”.

En una entrevista contó que hace unos cinco años, le llegó un pedido de una persona que era director de Personajes del parque Disney en Orlando; No podía creerlo “Hasta que hablamos y me explicó que incluso en su cargo no podía sacar los disfraces y que quería varios personajes para una fiesta de cumpleaños de un integrante del equipo del film Mary Poppins”.

El fabricante de máscaras de Mickey Mouse viajó a Disney como invitado de ellos y recordó: “Me empezó a indicar técnicas; me mostró las fábricas y me entregó un certificado que indica que yo no uso la marca Disney y que si alguien quiere tenerla debe ponerse en contacto con quienes la tienen para Latinoamérica y la Argentina”. “Vendemos a todo el mundo; tenemos lista de espera. Hasta le debo entregas a mi mamá. Una máscara de Mickey.