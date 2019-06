Teatro del Lago: ¿una joya abandonada o síntoma de una Ciudad sin memoria?

Mucho dinero y esfuerzo le costó a la comunidad platense levantar el espléndido Teatro Martín Fierro en el corazón del Bosque. Cada día que sigue abandonado se pierde turismo y comercio a la par de infinitas expresiones del arte

Carlos Altavista

caltavista@eldia.com

¿El abandono total de una joya patrimonial es un hecho en si mismo o un síntoma, entre tantos, de una mirada (como mínimo sesgada) sobre la Ciudad?

Visitar, o mejor dicho “espiar”, el Teatro del Lago, ya que el paso al público está vedado, es una invitación a hacerse ese planteo. Porque como bien dicen desde la asamblea de vecinos Defendamos La Plata, “ver sólo la cuestión patrimonial es un recorte que se suele hacer y que obtura el enorme perjuicio económico que trae consigo una ciudad hostil, poco amigable”.

“Básicamente hay dos maneras de pensar a La Plata. Como una ciudad dormitorio, un espacio de paso, o como un lugar para ser vivido, disfrutado, visitado todo el año. ¿Cuál de las dos queremos”?, se preguntan en la ONG.

Dicho esto, en el año de su 70º aniversario, el Teatro del Lago, escondido en el corazón del Bosque, sufre de riesgo edilicio (una vez más). Es un triste muestrario de pastos, rajaduras y butacas estropeadas por la desidia de las autoridades que, vale decirlo, no dijeron una sola palabra ante la consulta de este diario sobre el presente y, menos aún, el futuro del lugar. Un sitio que desde 1949 fue, en forma intermitente, escenario de recitales, obras de teatro, espectáculos de danza, y un larguísimo etcétera, protagonizados por figuras de nivel internacional, nacional y local.

Un total de 2.600 butacas esperan cada fin de semana a un público que nunca llegará

“Una calle iluminada y limpia; un Bosque con artistas, músicos, mucha gente, son sinónimos de turismo, de trabajo, de comercio, de ingresos genuinos para la ciudad”, subrayó el integrante de la asamblea de vecinos, Eduardo Karakachoff.

Y añadió: “Si alguien viaja, podrá comprobar que cualquier ciudad medianamente importante no cierra por las noches. La calle es una enorme fuente de trabajo. Los espacios públicos en general lo son. Aquí, una sucesión de prácticas políticas a las que se podría definir como equivocadas, siendo suaves, han llevado a provocar en la ciudad todo lo contrario. Un Bosque sin espectáculos, una diagonal 80 que empieza a cerrar sus persianas a las seis de la tarde, un centro vandalizado. No sé si es por ceguera, ignorancia, poca preparación, desprecio por lo cultural. Lo cierto es que no se logra ver el profundo perjuicio económico que todo ello trae consigo”, reflexionó el integrante de la ONG platense.

“El que no ve la belleza está condenado a destruirla”, dijo Miguel Angel Mayo, uno de los padres del nuevo realismo español. Hace una década que el Teatro del Lago -Anfiteatro Martín Fierro, para ser exactos- está inactivo. Se encuentra bajo la órbita provincial. A fines del año pasado, el diputado oficialista Diego Rovella presentó en la Cámara Baja bonaerense un proyecto para que pase a manos de la Comuna y que “si no lo pone en valor en dos años” vuelva a la Provincia. No está claro en qué quedó esa iniciativa -no hubo respuesta desde la Municipalidad ante la consulta de este medio-, pero tampoco el beneficio de la misma. Aunque ese es otro tema.

Mampostería rajada; pisos con lajas faltantes, sueltas o rotas; pastizales de escala humana; butacas oxidadas y carcomidas en sus herrajes (alguna vez plegables); ventanas y puertas destruidas; mobiliario de las antiguas oficinas y dependencias internas dañado, enumeraba una nota de EL DIA hace poco más de medio año, y agregaba que el sitio histórico es hogar de okupas y un gran baño público.

Si pegamos un salto hacia atrás de 55 años hallamos un artículo titulado “Infórmese sobre el estado calamitoso en que está el Teatro Martín Fierro”, que bien podría haberse publicado con apenas una diferencia de días respecto del anterior.

Poco más de tres décadas y media pasaron desde ese momento hasta la gran gala del 23 de diciembre del 2000, cuando el teatro se “reinauguró” (una vez más) tras su puesta en valor, con la actuación de Darío Volonté.

Ni lo uno ni lo otro

En el medio, idas y vueltas. Muchas. Demasiadas. “Costó mucho en su momento al erario público levantar ese teatro y reacondicionarlo años más tarde por el abandono en que había caído, para mantenerlo ahora inactivo”, advertía una columna de opinión, entrados los años ‘70, apuntando a “los elencos artísticos y técnicos” que estaban “desaprovechando la temporada de verano”. En otras palabras, cuando estuvo en condiciones, a veces se lo subutilizó. Claro que una cosa lleva a la otra y viceversa.

Otra crónica recuerda que “el anfiteatro al aire libre, construido en su forma actual en 1947 por la firma Santos Farroni, reemplazó a otra recordada sala que databa de principios de siglo (1914) y que fuera dirigida durante muchos años por don Nicolás Cúccolo. El paseo del Bosque era por entonces uno de los lugares más importantes de la ciudad donde se volcaba la sociedad platense, donde se podía visitar la gruta totalmente iluminada con lámparas de colores, y la cascada del arco iris cayendo al lago desde lo alto”. Luego rememora la confitería del lugar y sus mesas al aire libre repletas de gente, las fiestas que se solían organizar y las “típicas” celebraciones de fin de año con fuegos artificiales.

Hoy en día se ven estructuras rajadas, pisos rotos, pastizales, butacas oxidadas y okupas

Aquella sala original, para 500 espectadores, fue demolida en la década de los ‘40. Se construyó entonces el Teatro Martín Fierro al aire libre para 2.600 personas, el cual quedó formalmente inaugurado el 18 de noviembre de 1949.

El diseño original, fechado en 1945, vio la luz en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Respondía a la corriente conocida como “arquitectura monumental de Estado”, característica del primer peronismo.

“No hay que confundir”, alertó Eduardo Karakachoff desde Defendamos La Plata. “El patrimonio, ya sean los adoquines, ciertas veredas, edificios, no es una cuestión de nostálgicos, así como la defensa del cuidado de los espacios públicos no está acotada ni mucho menos a un grupo de vecinos que se enchinchan por los grafitis. No -disparó-, se trata de una visión global de la ciudad. De una visión que apunta a reconvertir a La Plata en un lugar que invite a ser visitado, a ser vivido, a ser disfrutado. Que en cada sitio genere belleza y trabajo para los platenses”.

El Teatro del Lago es un gran botón de muestra de otra cosa. Se la llame como se la llame.