Médicos ponen plazo para que se implemente el nuevo nomenclador

Entidades profesionales advirtieron ayer que si la semana entrante no comienza a regir el acuerdo firmado con IOMA adoptarán medidas de fuerza

A casi cuatro meses de que una mesa multisectorial conformada por entidades médicas, sociedades científicas y asociaciones sanatoriales firmara un acuerdo histórico con IOMA para actualizar su nomenclador de prácticas, que ya tenía 60 años, la demora en la puesta en practica de ese acuerdo ha derivado en un conflicto que viene ganando temperatura y que podría derivar en medidas de fuerza en todo el territorio provincial.

La Agremiación Médica Platense y la CEMIBO junto a representantes de FECLIBA Y ACLIBA dieron ayer un ultimátum para que la Provincia ponga finalmente en vigencia el nuevo nomenclador acordado con IOMA en abril. Los entidades advirtieron que si la semana entrante siguen sin tener una respuesta concreta a su reclamo podrían dejar de atender a los afiliados de la obra social.

“Llegamos a una situación que ya es insostenible. Cuando firmamos el acuerdo con las autoridades de IOMA para actualizar el nomenclador, las entidades médicas les pedimos a los profesionales que confiaran y dejaran de facturar prestaciones por trámites de excepción para hacerlo luego de manera directa con el nuevo nomenclador. Y así lo hicieron, pero ya van casi cuatro meses que no están cobrando esas prestaciones ni por el nuevo ni por el viejo nomenclador”, explicó ayer Eduardo Martiarena, el presidente de la CEMIBO durante una conferencia ofrecida en la sede de FECLIBA.

“Este sábado va a haber una reunión de entidades en Balcarce para definir cómo se va a seguir”, adelantó Martiarena al comentar que “por el grado de malestar que la situación ha generado en toda la Provincia, está claro que los médicos ya no garantizan seguir como prestadores de IOMA más allá de la semana que viene si no se implementa de una vez el nuevo nomenclador”.

La misma postura adoptaron los referentes de la Agremiación Médica Platense. “Si bien vamos a estar atentos a lo que resuelva este sábado la CEMIBO, venimos teniendo reuniones semanales con las sociedades científicas que trabajaron en la actualización del nomenclador y hay una intención manifiesta de adoptar medidas de fuerza si se siguen estirando los plazos. Las autoridades de la Provincia no parecen entender la premura que tiene tanto la comunidad médica como los establecimientos de salud”, señalaron ayer.

Si bien tanto la Federación como la Asociación de Clínicas de la Provincia adelantaron que acompañaran las medidas de fuerza que resuelvan los médicos, sus representantes esperan que éstas no sean necesarias. “El directorio de IOMA se comprometió a firmar la semana que viene una resolución que reconocería plenamente lo acordado e iniciaría la fase de implementación del nomenclador mientras termina de ser aprobado por los organismos de la Constitución”, comentó Gustavo Poggio, presidente de ACLIBA I.

Sin embargo a esta altura del conflicto, para los médicos, “la buena voluntad ya no alcanza”. “Necesitamos que se implemente el nuevo nomenclador”, afirmó ayer Martiarena al señalar que “ya no se puede pedirle a los profesionales que sigan confiando cuando van casi cuatro meses que no pueden facturar su trabajo ni por el nuevo ni por el viejo nomenclador”.