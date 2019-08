Los cuentos del tío hacen estragos entre jubilados

| Publicado en Edición Impresa

Estafadores especializados en un cuento del tío muy popular por estos días, intentaron embaucar a un jubilado de 90 años, haciéndole creer que debía entregar todos sus ahorros porque “van a cambiar los billetes”.

“Me llamó una mujer que dijo ser mi hija, pero me di cuenta de que no era su voz. Me decía que tenía que cambiar la plata, pero como yo estuve en el banco hoy (por ayer) y no me dijeron nada, no le creí”, dijo a este diario Jorge, que vive en la zona de 10 y 44. Esa sospecha hizo que el hombre corte la comunicación, desconfiado, y de esta forma evitó ser víctima del estafador.

Luego se contactó con su hija, quien terminó de confirmarle que aquello había sido un intento de estafa. Mucho más terrible fue el caso de una docente jubilada de 88 años que entregó los ahorros de su vida -50.000 dólares- víctima de un cuento del tío en el barrio porteño de Belgrano.

“No tengo consuelo, tanto ahorré para dejarle algo a mis hijas y ya no les puedo dar nada”, se lamentó Gladys, la víctima, aclarando que parte del dinero era de una de ellas y lo sumó al suyo tras un llamado de una mujer que se hizo pasar por una sobrina y le indicó que sus billetes eran “viejos”.

“Lo puse en un sobre marrón. Le puse dos gomitas y cuando me vio con el bastón, se acercó y se presentó, y yo le creí, yo caí”, relató entre lágrimas. La estafadora le indicó que le dejara la plata a un hombre que se acercaría a su departamento, y la jubilada cayó en la trampa.