Renunció el ministro de educación de Chubut porque no quiere "terminar con un muerto en la ruta"

Leonardo De Bella dimitió a su cargo en medio del conflicto con los docentes, que están de paro por tiempo indeterminado

El ministro de Educación de Chubut, Leonardo De Bella, renunció hoy en medio del conflicto con los docentes, que están de paro por tiempo indeterminado con cortes de ruta, porque, advirtió, no quiere "terminar con un muerto" en una carretera.



El ahora ex funcionario dijo a Télam que "en la Patagonia tenemos muy presente lo que pasó con Carlos Fuentealba (el docente asesinado en Neuquén el 4 de abril de 2007 en medio de protestas) y no quiero terminar con un muerto en la ruta, porque el camino al que se avanza es de una intransigencia total y no le veo la solución".



"Tengo muy en claro que el guardapolvo no se mancha, yo soy docente y lo creo de verdad, pero menos (debe mancharse) con sangre", alertó.



De Bella, quien había asumido en mayo pasado, sostuvo que "lo que observé en la reunión del viernes (con los gremios estatales) es una postura totalmente rígida que no hace vislumbrar una salida, y la verdad que no quiero que mi gestión quede manchada para siempre por un muerto en la ruta y espero que al menos mi renuncia sirva para llamar la atención".



Su afirmación está relacionada con los cortes de ruta de los trabajadores docentes, que reclaman el pago completo de los sueldos de julio, los cuales, se estima, se terminarían de abonar a fines de esta semana.



"¿Y qué pasa si por esas cosas no se consiguen los fondos?" se preguntó De Bella.



El renunciante había sufrido la semana pasada un "escrache" frente a su domicilio particular por parte de manifestantes identificados como "docentes en lucha" que le habían gritado, entre otras cosas, que "renuncie o lo matamos" según denunció.



"No es por eso que renuncié -aclaró-, sino porque no le veo la salida a esta situación que es cada vez más compleja y ahora se suma un corte que afecta a los petroleros que vaya a saber cómo reaccionarán si ven perder sus puestos de trabajo".