Maradona: "Fue un entrenamiento fantástico porque sabemos lo que nos jugamos"

Diego Maradona habló tras su primer entrenamiento al frente de Gimnasia y sostuvo que fue "fantástico" porque el plantel entiende lo que se está jugando.

"Hoy tenia como el pecho cerrado, después me fui soltando. Fue un entrenamiento fantástico porque sabemos lo que nos jugamos. Lo hablamos mucho, más de lo que entrenamos", dijo el Astro en contacto con la señal de cable Fox Sports.

Además, consultado sobre qué sintió cuando salió del túnel del Bosque el domingo pasado, dijo: "Me apareció mamá en la manga y mi viejo,que era un crack", y bromeó que dijeron "si no ganan los hago de comer".

Asimismo, respecto a su estado de salud y en sintonia con lo que se informó desde Abasto, aseguró que de "la pierna estoy bien".

En otro orden, también fue consultado qué haría si llega el VAR a la Superliga y le anularan un gol: "Si me anulan un gol por el VAR se arma un quilombo para 49", bromeó.

Diego, alentado por Oscar Ruggeri, también recordó una anécdota que involucró a su madre con Caniggia y Mariana Nannis.

"En un momento apareció una limusina rosa llena de luces y a mi papá le gustaba mirar los autos, miró por fuera, dio dos vueltas y se empezó a mover la limusina y papá mandó visera con las manos mirando para adentro y dijo: 'oooh carajo'".

El técnico también le tiró flores a su ex compañero, y lo felicitó por ser una "persona que se reinventa".

Volviendo a Gimnasia, contó que recién se está organizando con el cuerpo técnico: "Estoy conociendo a Méndez y a Adrián (González), estamos descubriéndonos entre nosotros y es felicidad", e invitó a Ruggeri a visitar Estancia Chica para presentarlo a los jugadores "como un campeón del mundo".

Sobre la situación del Lobo, manifestó que la idea es "ganar, ganar y ganar. Respeto a todos los clubes, pero cuando me meto en una cosa, soy tozudo y cabezón. Voy a dejar la vida acá y ya tengo 60, tenemos que aprovechar ahora y acelerar a fondo a Gimnasia. No saben lo lindo que es este club".

Sobre los complejos partidos que se le vienen al Lobo, dijo: "es el fixture que tocó y hay que llevársela por delante. Llevamos en el pecho una pelota que nos dio de comer toda la vida y no le podemos fallar. Me dieron trabajo, no me arrodillé ante nadie. Me gustó la idea de Gimnasia y la tomé enseguida porque si me quedo en casa todo recauchutado iba a tener que comprar una casa por mes".

Quería traer a Bolt pero no me lo venden. Estamos trabajando con Méndez y Adrián para traer lo mejor. Lo pedimos nosotros y después cuesta lo que vale Federer, lo pide otro y es Wawrinka".

Y remató con una propia de Maradona: "ustedes (periodistas) son unos boludos. El otro día prendí la tele y decían que no se me entendía nada. Y no, si estaba llorando", cerró entre risas.

